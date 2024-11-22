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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 09:04
#14251
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Цитата:
maxsaf:
то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов

Не знаю, не был.
Но даже для меня она другая. Не противоположная но другая.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 09:08
#14252
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Цитата:
maxsaf:
Классный был опрос

Да классно тебя с ним прокатили)
А так пыжился
Цитата:
maxsaf:
И диванных НГ-воинов - на военно-полевые сборы, если можно

Что совсем обидно стало что тебя тут запинали все?)
Цитата:
maxsaf:
Ну если бы опрос был в дурке, то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов

Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят не раз лежавшие в вытрезвителе
То я не уливлен чё они так в голосовалке активно участвовали )
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 09:59
#14253
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По-моему Казахстану дОлжно стать мировым лидером по добыче серы :-)
В нефти сера, в железной руде пирита вагон с тележкой. Даже в угле сера. Каждый день печка бахает от скопления сероводорода :-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6027
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 10:24
#14254
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Всем желаю мира, добра, хорошего дня и отличного настроения!

Ох, уж эти сказочники из-за три девять земель!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:03
#14255
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Цитата:
abaika95:
Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят

С пьяного бреда одного из них все и началось :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:46
#14256
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Цитата:
maxsaf:
С пьяного бреда одного из них все и началось

Ты про Ельцина и его пьяное назначение путина?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:48
#14257
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Цитата:
Я правильно понял: угодных будут теперь корректировать, а неугодных удалять без причины?


Когда в Канаде кончится газ и уголь
Отапливать дома можно будет подгорающим от злости Максом)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:51
#14258
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Цитата:
abaika95:
Ты про Ельцина

Он чё, тут на форуме сидит, или ты уже забыл, о ком говорил?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:53
#14259
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Цитата:
maxsaf:
Он чё, тут на форуме сидит, или ты уже забыл, о ком говорил?

алкашей вроде обсуждаем
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:55
#14260
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Цитата:
abaika95:
алкашей вроде обсуждаем

Ты же вроде про форумных говорил. Забыл что-ли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:57
#14261
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Цитата:
maxsaf:
Ты же вроде про форумных говорил. Забыл что-ли?

Форумные,кремлевские какая разница? Алкаши и есть
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 12:01
#14262
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Цитата:
abaika95:
Форумные,кремлевские какая разница? Алкаши и есть

Я форумного только одного знаю - который постоянно с алкоголем в руке фоткался :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:06
#14263
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Цитата:
Добринцофф:
Кстати мой голос всё таки прошёл , но почему-то только со второго раза,я 9-й был.

Какие вы молодцы, исподтишка голосовать, такую работу выполнили, забыть не можете которую страницу, гордитесь тем, что вы тупо доносчики..
Вообще не понимаю, ладно доносчики в Германии и Канаде, там доносить принято на коллег, но местных и гордящихся доносами не совсем понимаю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:10
#14264
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Цитата:
maxsaf:
Классный был опрос. На

О, гордости и смелости нет предела!
Против самого 111го опрос!
Правда который потом вместе со всеми фекалиями выкинули, но гордость так и прет, навалил на вентилятор и раскидал.
Наверно с Добринцовым будете еще несколько лет гордиться, какие вы гав.., ой, смелые..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42307
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:11
#14265
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Цитата:
abaika95:
Остались полтора калеки и то за геев ратуют)

Ну да, и от своей жалкой жизни строчат постоянно доносы.
Действительно калеки..
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