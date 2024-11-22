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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 09:04
Цитата:
Не знаю, не был.
Но даже для меня она другая. Не противоположная но другая.
maxsaf:
то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов
то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов
Не знаю, не был.
Но даже для меня она другая. Не противоположная но другая.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 09:08
Цитата:
Да классно тебя с ним прокатили)
А так пыжился
Цитата:
Что совсем обидно стало что тебя тут запинали все?)
Цитата:
Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят не раз лежавшие в вытрезвителе
То я не уливлен чё они так в голосовалке активно участвовали )
maxsaf:
Классный был опрос
Классный был опрос
Да классно тебя с ним прокатили)
А так пыжился
Цитата:
maxsaf:
И диванных НГ-воинов - на военно-полевые сборы, если можно
И диванных НГ-воинов - на военно-полевые сборы, если можно
Что совсем обидно стало что тебя тут запинали все?)
Цитата:
maxsaf:
Ну если бы опрос был в дурке, то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов
Ну если бы опрос был в дурке, то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов
Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят не раз лежавшие в вытрезвителе
То я не уливлен чё они так в голосовалке активно участвовали )
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 09:59
По-моему Казахстану дОлжно стать мировым лидером по добыче серы
В нефти сера, в железной руде пирита вагон с тележкой. Даже в угле сера. Каждый день печка бахает от скопления сероводорода
В нефти сера, в железной руде пирита вагон с тележкой. Даже в угле сера. Каждый день печка бахает от скопления сероводорода
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6027
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 10:24
Всем желаю мира, добра, хорошего дня и отличного настроения!
Ох, уж эти сказочники из-за три девять земель!
Ох, уж эти сказочники из-за три девять земель!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:03
Цитата:
С пьяного бреда одного из них все и началось
abaika95:
Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят
Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят
С пьяного бреда одного из них все и началось
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:46
Цитата:
Ты про Ельцина и его пьяное назначение путина?
maxsaf:
С пьяного бреда одного из них все и началось
С пьяного бреда одного из них все и началось
Ты про Ельцина и его пьяное назначение путина?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:48
Цитата:
Когда в Канаде кончится газ и уголь
Отапливать дома можно будет подгорающим от злости Максом)
Я правильно понял: угодных будут теперь корректировать, а неугодных удалять без причины?
Когда в Канаде кончится газ и уголь
Отапливать дома можно будет подгорающим от злости Максом)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:51
Цитата:
Он чё, тут на форуме сидит, или ты уже забыл, о ком говорил?
abaika95:
Ты про Ельцина
Ты про Ельцина
Он чё, тут на форуме сидит, или ты уже забыл, о ком говорил?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:53
Цитата:
алкашей вроде обсуждаем
maxsaf:
Он чё, тут на форуме сидит, или ты уже забыл, о ком говорил?
Он чё, тут на форуме сидит, или ты уже забыл, о ком говорил?
алкашей вроде обсуждаем
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:55
Цитата:
Ты же вроде про форумных говорил. Забыл что-ли?
abaika95:
алкашей вроде обсуждаем
алкашей вроде обсуждаем
Ты же вроде про форумных говорил. Забыл что-ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17093
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 11:57
Цитата:
Форумные,кремлевские какая разница? Алкаши и есть
maxsaf:
Ты же вроде про форумных говорил. Забыл что-ли?
Ты же вроде про форумных говорил. Забыл что-ли?
Форумные,кремлевские какая разница? Алкаши и есть
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 12:01
Цитата:
Я форумного только одного знаю - который постоянно с алкоголем в руке фоткался
abaika95:
Форумные,кремлевские какая разница? Алкаши и есть
Форумные,кремлевские какая разница? Алкаши и есть
Я форумного только одного знаю - который постоянно с алкоголем в руке фоткался
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:06
Цитата:
Какие вы молодцы, исподтишка голосовать, такую работу выполнили, забыть не можете которую страницу, гордитесь тем, что вы тупо доносчики..
Вообще не понимаю, ладно доносчики в Германии и Канаде, там доносить принято на коллег, но местных и гордящихся доносами не совсем понимаю.
Добринцофф:
Кстати мой голос всё таки прошёл , но почему-то только со второго раза,я 9-й был.
Кстати мой голос всё таки прошёл , но почему-то только со второго раза,я 9-й был.
Какие вы молодцы, исподтишка голосовать, такую работу выполнили, забыть не можете которую страницу, гордитесь тем, что вы тупо доносчики..
Вообще не понимаю, ладно доносчики в Германии и Канаде, там доносить принято на коллег, но местных и гордящихся доносами не совсем понимаю.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:10
Цитата:
О, гордости и смелости нет предела!
Против самого 111го опрос!
Правда который потом вместе со всеми фекалиями выкинули, но гордость так и прет, навалил на вентилятор и раскидал.
Наверно с Добринцовым будете еще несколько лет гордиться, какие вы гав.., ой, смелые..
maxsaf:
Классный был опрос. На
Классный был опрос. На
О, гордости и смелости нет предела!
Против самого 111го опрос!
Правда который потом вместе со всеми фекалиями выкинули, но гордость так и прет, навалил на вентилятор и раскидал.
Наверно с Добринцовым будете еще несколько лет гордиться, какие вы гав.., ой, смелые..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 13:11
Цитата:
Ну да, и от своей жалкой жизни строчат постоянно доносы.
Действительно калеки..
abaika95:
Остались полтора калеки и то за геев ратуют)
Остались полтора калеки и то за геев ратуют)
Ну да, и от своей жалкой жизни строчат постоянно доносы.
Действительно калеки..
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