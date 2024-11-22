Отправлено: - 09:08

maxsaf:

Классный был опрос

maxsaf:

И диванных НГ-воинов - на военно-полевые сборы, если можно

maxsaf:

Ну если бы опрос был в дурке, то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов

Цитата:Да классно тебя с ним прокатили)А так пыжилсяЦитата:Что совсем обидно стало что тебя тут запинали все?)Цитата:Судя по тому какие алкаши тут на форуме сидят не раз лежавшие в вытрезвителеТо я не уливлен чё они так в голосовалке активно участвовали )