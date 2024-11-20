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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2411
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.11.24 - 10:56
#6891
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Цитата:
111:
Знаю что "тяжелые" комментарии иногда задерживают, особенно те, кто упоминает редакцию и лишь после пропускают.

Действительно по некоторым комментариям модераторы советуются со мной. Но в данном случае это не так.
Да и когда советуются, мы стараемся не задерживать их надолго.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25013
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.11.24 - 11:00
#6892
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Цитата:
Тимур Гафуров:
не участвуйте в обсуждении этой тематики.

А никто и не обсуждал. Именно это конкретное сообщение не удостоилось ни одного ответа, поскольку в искаженном виде оно вообще не имеет ничего общего с реальностью. Я просто посчитал, что подобные сообщения не должны здесь публиковаться, и вы видели результаты опроса перед удалением - не я один так думаю. Поэтому я и попытался обратить внимание модераторов. Обсуждать там в принципе было нечего.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6293
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.11.24 - 11:19
#6893
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Цитата:
таноми52:
русский мир" это не

Я считаю" русский мир" это философско-идеологическая концепция направленная на оправдание нынешней агрессивной политики Российского государства. Пройдут годы, Россия снова станет миролюбивой, нужда в " русском мире" отпадет и он исчезнет, а русский народ останется! Так что знак равенства я бы тут ставить не стал
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6293
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 20.11.24 - 11:20
#6894
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Кстати по замыслу создателей "русского мира" я тоже вхожу в него, как русскоязычный человек!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42302
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.11.24 - 13:49
#6895
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Здравствуйте, может что то путаю, но сегодня вроде четверг, то есть перевод нарушителей в ПП, и как вроде я набрал 30, как буд то бы не нарушил, но может нарушил, то поправьте меня.
Может уже перевод только по понедельникам и я не знаю.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2411
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.11.24 - 15:02
#6896
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Цитата:
111:
Здравствуйте, может что то путаю, но сегодня вроде четверг, то есть перевод нарушителей в ПП, и как вроде я набрал 30,

Здравствуйте. С утра не успели посмотреть, извините. Сейчас перевел в ПП.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42302
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 21.11.24 - 15:07
#6897
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Здравствуйте. С утра не успели посмотреть,

О, спасибо большое!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25013
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.24 - 11:07
#6898
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Без прелюдий. Тут в чем нарушение?
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2411
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.24 - 11:11
#6899
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Цитата:
maxsaf:
Без прелюдий. Тут в чем нарушение?

Посмотрел. Нарушения нет. Восстановил.
Жалобы на модерацию присылайте в л/с. Здесь будем удалять.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25013
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 22.11.24 - 11:18
#6900
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Я правильно понял: угодных будут теперь корректировать, а неугодных удалять без причины?

Цитата:
abaika95: Да плевать всем на твой опрос)) Сообщение висит до сих пор И ты сделал на нем умышленно акцент так бы его никто и не заметил. [Исправлено: Домовенок, 20.11.2024 - 10:39]
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