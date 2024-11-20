Отправлено: - 10:56

111:

Знаю что "тяжелые" комментарии иногда задерживают, особенно те, кто упоминает редакцию и лишь после пропускают.

Цитата:Действительно по некоторым комментариям модераторы советуются со мной. Но в данном случае это не так.Да и когда советуются, мы стараемся не задерживать их надолго.