Отправлено: - 10:50

abaika95:

Мдаааа И эти люди чето нам вещают ещё о культуре

Цитата:.....можешь преподать нам урок культуры пития алкоголя нам незнающим,ты ведь был в европе 4 раза разве там ненаучили как алкоголь употреблять....