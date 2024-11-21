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≡ В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50547
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 21.11.24 - 20:05
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Ежедневно полиция доставляет в центр временной адаптации и детоксикации около 50 человек, при том, что рассчитан он на 25. Данные сегодня, 21 ноября, на брифинге в РСК привел первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК.
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Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2411
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 22.11.24 - 09:24
#15
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Цитата:
111:
Он не осознает, что происходит, не может роспись поставить.

Исправил. Спасибо
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1706
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 10:46
#16
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - какого алкоголя? пиво, вино водка, самогон, крепкое, сухое, сладкое? Что подразумевается под словом алкоголь?


.....не знаю какой алкоголь это официальные данные по стране всё смешали типа коктеля...Казахстанский коктель надо заметить....

:-) :-) :-) :-)
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1706
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 10:50
#17
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Цитата:
abaika95:
Мдаааа И эти люди чето нам вещают ещё о культуре


.....можешь преподать нам урок культуры пития алкоголя нам незнающим,ты ведь был в европе 4 раза разве там ненаучили как алкоголь употреблять....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1706
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 10:58
#18
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Цитата:
Эл-починно:
Этим должны медики заниматься, по звонкам.

.....всё правильно нетрезвых в уматину забирают медики и везут в мед. учереждение,в Германии октобер фест или карнавал дежурят медики в Кёльне на карнавал даже палатки ставят для оказания мед. помощи сильно выпившим.....а в Казахстане всё по другому,посОдют в воронок перед этим карманы обчистят и ещё бабло за ночлег снимут как в 5ти звездочном отеле......
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