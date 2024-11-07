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≡ Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50547
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 07.11.24 - 15:06
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О работе государственных органов Казахстана по изучению влияния ЛГБТ-движений на детей, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов. Рабочая группа сейчас рассматривает социальные, психологические, медицинские и другие факторы.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3674
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:19
#30
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Цитата:
bgb:
Там-то вообще оргия... )))

Ваше слово, да богу в уши. Поспрошайте у квартиросдатчиков почасовых, сколько мальчишек студентов акиматовские там обхаживают. Вот вам и весь садом и Гоморра.

[Исправлено: Эл-починно, 17.11.2024 - 01:20]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3674
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:23
#31
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Цитата:
abaika95:
Каждому по телеку для отупления

Не не каждому, а только отдельным личностям! :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3674
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 17.11.24 - 00:27
#32
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Главное не влияние ЛГБТ, а наличие в обществе человеков, сексуально ориентированных по другому, они просто есть. И запретами проблему не решить. Нужно просто искать компромиссы.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4586
Влияние ЛГБТ-движения на детей изучают госорганы Казахстана
Отправлено: 22.11.24 - 10:45
#33
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Цитата:
Представляю, как вы ненавидите оставшихся потомков от советской власти, с вашими то высказываниями.

Источник:


Я из семьи репрессированных. Отец был ветераном и членом КПСС. Так что имею право!
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