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≡ Цены повышаются, когда ждать качества? Министра спросили о мобильных операторах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50547
Цены повышаются, когда ждать качества? Министра спросили о мобильных операторах
Отправлено: 22.11.24 - 09:52
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал плохое качество интернета у сотовых операторов, работающих на территории страны.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2123
Re: Цены повышаются, когда ждать качества? Министра спросили о...
Отправлено: 22.11.24 - 09:52
#1
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Цитата:
Цены у нас не регулируются по Предпринимательскому кодексу. Запрет ставить нельзя, иначе как они будут инвестировать? Они же вкладывают большие инвестиции в базовые станции, антенно-мачтовые сооружения", - заявил министр.

Источник:


так ведь это наши деньги! инвестиции это деньги которые приходят из вне...а тут барыги без зазрения совести подымают цены...
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4586
Re: Цены повышаются, когда ждать качества? Министра спросили о...
Отправлено: 22.11.24 - 10:37
#2
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Когда один считает остальных глупее себя, или отмазок нет...
Хотя, что он может сделать против них? Им его убрать - нечего делать...
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