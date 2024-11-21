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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:11
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:22
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:27
Цитата:
Татарский
Скоро станет независимым
Цитата:
Не получилось у тебя в троллинг
Жидко
Все знают что опрос затеял Макс
Цитата:
Ведлер так ник и не сменила
Значит она Ведлер и есть
Всё на этом расследование закончено
С тебя 100 баксов Цитата:
Чё происходит? Ты вписался за геев
Цитата:
Ну вот ещё брат близнец погремушки
Цитата:
Нет ты вписался за геев
С такими не дружат
N0name:
чей крым?
чей крым?
Татарский
Скоро станет независимым
Цитата:
N0name:
респект за самокритику
респект за самокритику
Не получилось у тебя в троллинг
Жидко
Все знают что опрос затеял Макс
Цитата:
N0name:
Vedler_sila: Давайте завтра встретимся у башни с часами, время обговорим.
Vedler_sila: Давайте завтра встретимся у башни с часами, время обговорим.
Ведлер так ник и не сменила
Значит она Ведлер и есть
Всё на этом расследование закончено
С тебя 100 баксов Цитата:
maxsaf:
Конечно, так и надо было. Все кто надо, понял, чё происходит.
Конечно, так и надо было. Все кто надо, понял, чё происходит.
Чё происходит? Ты вписался за геев
Цитата:
maxsaf:
Самокритично, однако
Самокритично, однако
Ну вот ещё брат близнец погремушки
Цитата:
maxsaf:
Спасибо, приятно
Спасибо, приятно
Нет ты вписался за геев
С такими не дружат
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:33
Цитата:
Классный был опрос. На одного упоротого 14 адекватных приходилось
abaika95:
Все знают что опрос затеял Макс
Все знают что опрос затеял Макс
Классный был опрос. На одного упоротого 14 адекватных приходилось
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:37
Цитата:
в составе РФ, который был завоеван у турок
abaika95:
Татарский
Татарский
в составе РФ, который был завоеван у турок
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:39
Цитата:
не переводи стрелы.Цитата:
как ты? верно сказал. про поле пословицу знаешь? так вот она про тебя)))
abaika95:
Нет ты вписался за геев
Нет ты вписался за геев
не переводи стрелы.Цитата:
abaika95:
С такими не дружат
С такими не дружат
как ты? верно сказал. про поле пословицу знаешь? так вот она про тебя)))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:41
Цитата:
🤣 ну ты понял
abaika95:
Ведлер так ник и не сменила Значит она Ведлер и есть Всё на этом расследование закончено
Ведлер так ник и не сменила Значит она Ведлер и есть Всё на этом расследование закончено
🤣 ну ты понял
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:41
Цитата:
Вообще то их было 2,но так как демократии на сайте не было и не будет,то я не буду говрить кто это.
Кстати мой голос всё таки прошёл , но почему-то только со второго раза,я 9-й был.
maxsaf:
Классный был опрос. На одного упоротого 14 адекватных приходилось
Классный был опрос. На одного упоротого 14 адекватных приходилось
Вообще то их было 2,но так как демократии на сайте не было и не будет,то я не буду говрить кто это.
Кстати мой голос всё таки прошёл , но почему-то только со второго раза,я 9-й был.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:44
Цитата:
қорқақ🤣
клавиатурный воин
abaika95:
қорқақ🤣
клавиатурный воин
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:45
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:46
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 00:06
Цитата:
Ха-ха-ха, да и так все ясно
[Исправлено: maxsaf, 22.11.2024 - 01:58]
Добринцофф:
Вообще то их было 2,но так как демократии на сайте не было и не будет,то я не буду говрить кто это.
Вообще то их было 2,но так как демократии на сайте не было и не будет,то я не буду говрить кто это.
Ха-ха-ха, да и так все ясно
[Исправлено: maxsaf, 22.11.2024 - 01:58]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 02:52
Цитата:
И диванных НГ-воинов - на военно-полевые сборы, если можно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность основных военных и гражданских объектов в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, его слова приводит ТАСС.
И диванных НГ-воинов - на военно-полевые сборы, если можно
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 07:42
Цитата:
ну, это только ваша интерпретация.
maxsaf:
На одного упоротого 14 адекватных приходилось
На одного упоротого 14 адекватных приходилось
ну, это только ваша интерпретация.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 08:22
Цитата:
Ну если бы опрос был в дурке, то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов
Карачун:
ну, это только ваша интерпретация.
ну, это только ваша интерпретация.
Ну если бы опрос был в дурке, то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов
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