Отправлено: - 23:27

N0name:

чей крым?

N0name:

респект за самокритику

N0name:

Vedler_sila: Давайте завтра встретимся у башни с часами, время обговорим.

maxsaf:

Конечно, так и надо было. Все кто надо, понял, чё происходит.

maxsaf:

Самокритично, однако

maxsaf:

Спасибо, приятно

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