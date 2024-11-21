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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:11
#14236
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Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:22
#14237
Комментарий удален модератором.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17104
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:27
#14238
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Цитата:
N0name:
чей крым?

Татарский
Скоро станет независимым
Цитата:
N0name:
респект за самокритику

Не получилось у тебя в троллинг
Жидко
Все знают что опрос затеял Макс
Цитата:
N0name:
Vedler_sila: Давайте завтра встретимся у башни с часами, время обговорим.

Ведлер так ник и не сменила
Значит она Ведлер и есть
Всё на этом расследование закончено
С тебя 100 баксов Цитата:
maxsaf:
Конечно, так и надо было. Все кто надо, понял, чё происходит.

Чё происходит? Ты вписался за геев
Цитата:
maxsaf:
Самокритично, однако

Ну вот ещё брат близнец погремушки
Цитата:
maxsaf:
Спасибо, приятно

Нет ты вписался за геев
С такими не дружат
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:33
#14239
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Цитата:
abaika95:
Все знают что опрос затеял Макс

Классный был опрос. На одного упоротого 14 адекватных приходилось :lol:
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:37
#14240
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Цитата:
abaika95:
Татарский

в составе РФ, который был завоеван у турок
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:39
#14241
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Цитата:
abaika95:
Нет ты вписался за геев

не переводи стрелы.Цитата:
abaika95:
С такими не дружат

как ты? верно сказал. про поле пословицу знаешь? так вот она про тебя)))
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:41
#14242
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Цитата:
abaika95:
Ведлер так ник и не сменила Значит она Ведлер и есть Всё на этом расследование закончено

🤣 ну ты понял
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10129
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:41
#14243
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Цитата:
maxsaf:
Классный был опрос. На одного упоротого 14 адекватных приходилось

Вообще то их было 2,но так как демократии на сайте не было и не будет,то я не буду говрить кто это.
Кстати мой голос всё таки прошёл , но почему-то только со второго раза,я 9-й был.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:44
#14244
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Цитата:
abaika95:

қорқақ🤣
клавиатурный воин
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:45
#14245
Комментарий удален модератором.
Профайл
N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 23:46
#14246
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 00:06
#14247
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Цитата:
Добринцофф:
Вообще то их было 2,но так как демократии на сайте не было и не будет,то я не буду говрить кто это.

Ха-ха-ха, да и так все ясно :lol:



[Исправлено: maxsaf, 22.11.2024 - 01:58]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 02:52
#14248
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Цитата:
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить безопасность основных военных и гражданских объектов в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, его слова приводит ТАСС.

И диванных НГ-воинов - на военно-полевые сборы, если можно :lol:
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 07:42
#14249
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Цитата:
maxsaf:
На одного упоротого 14 адекватных приходилось

ну, это только ваша интерпретация.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.11.24 - 08:22
#14250
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Цитата:
Карачун:
ну, это только ваша интерпретация.

Ну если бы опрос был в дурке, то там скорее всего была возможна противоположная интерпретация результатов :lol:
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