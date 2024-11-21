Отправлено: - 23:48

родом из Шанхая2022:

25 литров алкоголя в год в среднем выпивает казахстанский мужчина за год, женщина - 9 литров

[Исправлено: Эл-починно, 22.11.2024 - 01:00]

//Ежедневно полиция доставляет в центр временной адаптации и детоксикации около 50 человек,//А можно узнать за что? Ни продажа ни употребление не запрещено?//- По нашим оценкам, мощность вытрезвителя должна составлять не менее 100 койко-мест//Что денег на что то не хватает? Если такие заведения для благополучия граждан, то должны содержаться за счёт государства. В Европе никого не собирают и не забирают (вытрезвителей просто нет), кого забирают, разве что "лежачих" уже или агрессивных, но и тех в полицию в клетку просто. "лежачих", если не агрессивные, в клинику, но всё через мед страховку и никаких заявлений на предприятии. Врачебная тайна - алкоголизм, тоже заболевание.Цитата:ПС - какого алкоголя? пиво, вино водка, самогон, крепкое, сухое, сладкое? Что подразумевается под словом алкоголь?А это кто и как считал?