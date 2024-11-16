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≡ Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50545
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
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Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25007
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 22.11.24 - 00:14
#105
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Цитата:
abaika95:
Русские не считают скифов и саков своими предками ещё?

Конечно считают, правопреемники практически :lol:
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3673
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 22.11.24 - 00:18
#106
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Каспийское море, конечно сложно морем назвать, но тем не менее, согласно доказательствам казахских учёных, его же казахи выкопали? значит обязательно нужно переименовать! Не только же Оральцам на судьбу же жаловаться! :lol:
Профайл
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