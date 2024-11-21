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В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50545
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 21.11.24 - 20:05
Ежедневно полиция доставляет в центр временной адаптации и детоксикации около 50 человек, при том, что рассчитан он на 25. Данные сегодня, 21 ноября, на брифинге в РСК привел первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42302
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 21.11.24 - 20:05
Цитата:
Когда я в паблике инсты сказал, что мол вас возмущает и почему школьники должны бояться своих отрезвевших на утро пап и мам, на меня некоторые жители пьющего Лисаковска почему то обиделись..
Наоборот они будут рады.
Журналисты попросили прокомментировать ситуацию в поселке Октябрьском (Лисаковск), где ЦВАД строят неподалеку от школы. Это возмущает жителей, которые считают такое соседство небезопасным для детей.
Когда я в паблике инсты сказал, что мол вас возмущает и почему школьники должны бояться своих отрезвевших на утро пап и мам, на меня некоторые жители пьющего Лисаковска почему то обиделись..
Наоборот они будут рады.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42302
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 21.11.24 - 20:11
Цитата:
Ну Роспись наврят ли многие могут по трезвяне сделать, что уж по пьяне.
Роспись Христа например, или Кулагина, не, не пробовал..
Он не осознает, что происходит, не может роспись поставить.
Ну Роспись наврят ли многие могут по трезвяне сделать, что уж по пьяне.
Роспись Христа например, или Кулагина, не, не пробовал..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1703
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 21.11.24 - 21:57
......вытрезвитель надо расширять это всё правильно,как никакие деньги в бюджет.....
..... мы вот были с коллегами на экскурсии в начале 90х от предприятия в вытрезвителе так там всё чисто ухожено простыни на кроватях чистые белые всё комфортно живи не хочу персонал обслуживающий доброжелательный....народу в комнатах мало было много свободных мест было......в то время бухали меньше никак сегодня бабла у народа валом жизнь комфортна бухай не хочу......
..... мы вот были с коллегами на экскурсии в начале 90х от предприятия в вытрезвителе так там всё чисто ухожено простыни на кроватях чистые белые всё комфортно живи не хочу персонал обслуживающий доброжелательный....народу в комнатах мало было много свободных мест было......в то время бухали меньше никак сегодня бабла у народа валом жизнь комфортна бухай не хочу......
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1703
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 21.11.24 - 23:35
Костанайская область в числе лидеров по употреблению алкоголя в стране
- В Актюбинской области находится завод по производству вино-водочных изделий, поэтому на наш взгляд, по употреблению алкогольных напитков наша область все же лидирует, - отметил Первый заместитель начальника ДП Костанайской области полковник полиции Алексей Милюк. 25 литров алкоголя в год в среднем выпивает казахстанский мужчина за год, женщина - 9 литров. Каждое четвертое преступление совершают люди в алкогольном опьянении.К примеру, житель г. Житикары с начала года 14 раз привлекался к ответственности и под адмарестом пробыл 295 суток.
- В Актюбинской области находится завод по производству вино-водочных изделий, поэтому на наш взгляд, по употреблению алкогольных напитков наша область все же лидирует, - отметил Первый заместитель начальника ДП Костанайской области полковник полиции Алексей Милюк. 25 литров алкоголя в год в среднем выпивает казахстанский мужчина за год, женщина - 9 литров. Каждое четвертое преступление совершают люди в алкогольном опьянении.К примеру, житель г. Житикары с начала года 14 раз привлекался к ответственности и под адмарестом пробыл 295 суток.
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 21.11.24 - 23:48
//Ежедневно полиция доставляет в центр временной адаптации и детоксикации около 50 человек,//
А можно узнать за что? Ни продажа ни употребление не запрещено?
//- По нашим оценкам, мощность вытрезвителя должна составлять не менее 100 койко-мест//
Что денег на что то не хватает? Если такие заведения для благополучия граждан, то должны содержаться за счёт государства. В Европе никого не собирают и не забирают (вытрезвителей просто нет), кого забирают, разве что "лежачих" уже или агрессивных, но и тех в полицию в клетку просто. "лежачих", если не агрессивные, в клинику, но всё через мед страховку и никаких заявлений на предприятии. Врачебная тайна - алкоголизм, тоже заболевание.
Цитата:
ПС - какого алкоголя? пиво, вино водка, самогон, крепкое, сухое, сладкое? Что подразумевается под словом алкоголь?
А это кто и как считал?
[Исправлено: Эл-починно, 22.11.2024 - 01:00]
А можно узнать за что? Ни продажа ни употребление не запрещено?
//- По нашим оценкам, мощность вытрезвителя должна составлять не менее 100 койко-мест//
Что денег на что то не хватает? Если такие заведения для благополучия граждан, то должны содержаться за счёт государства. В Европе никого не собирают и не забирают (вытрезвителей просто нет), кого забирают, разве что "лежачих" уже или агрессивных, но и тех в полицию в клетку просто. "лежачих", если не агрессивные, в клинику, но всё через мед страховку и никаких заявлений на предприятии. Врачебная тайна - алкоголизм, тоже заболевание.
Цитата:
родом из Шанхая2022:
25 литров алкоголя в год в среднем выпивает казахстанский мужчина за год, женщина - 9 литров
25 литров алкоголя в год в среднем выпивает казахстанский мужчина за год, женщина - 9 литров
ПС - какого алкоголя? пиво, вино водка, самогон, крепкое, сухое, сладкое? Что подразумевается под словом алкоголь?
А это кто и как считал?
[Исправлено: Эл-починно, 22.11.2024 - 01:00]
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 22.11.24 - 00:05
Цитата:
----А тут забирают только тех , кто может оплатить своё содержание . Бичей не забирают .
Эл-починно:
В Европе никого не собирают и не забирают
В Европе никого не собирают и не забирают
----А тут забирают только тех , кто может оплатить своё содержание . Бичей не забирают .
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 22.11.24 - 00:11
Цитата:
Да я в курсе. Перед отъездом за два месяца, целых два раза задержали. Никого не трогал. Отсегнул, за каждый раз сколько нужно. и свободен. Вот и вся забота! Первый раз чуть дороже обошёлся, пришлось адвокату башлять, эти "добровольцы на предприятие сообщили, где я ещё работал. Чего они в принципе не имели права делать.
Гога:
А тут забирают только тех , кто может оплатить своё содержание
А тут забирают только тех , кто может оплатить своё содержание
Да я в курсе. Перед отъездом за два месяца, целых два раза задержали. Никого не трогал. Отсегнул, за каждый раз сколько нужно. и свободен. Вот и вся забота! Первый раз чуть дороже обошёлся, пришлось адвокату башлять, эти "добровольцы на предприятие сообщили, где я ещё работал. Чего они в принципе не имели права делать.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10126
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 22.11.24 - 00:19
Цитата:
Цитата:
В то время бухали больше,работы нет,зп нет,торопиться некуда и не зачем.
Сейчас у каждого авто,у многих бизнес,все предпосылки что бы быть трезвым и здровым,а деньги можно на что нибудь полезное потратить.
родом из Шанхая2022:
мы вот были с коллегами на экскурсии в начале 90х от
мы вот были с коллегами на экскурсии в начале 90х от
Цитата:
родом из Шанхая2022:
.....в то время бухали меньше никак сегодня бабла у народа валом жизнь комфортна бухай не хочу......
.....в то время бухали меньше никак сегодня бабла у народа валом жизнь комфортна бухай не хочу......
В то время бухали больше,работы нет,зп нет,торопиться некуда и не зачем.
Сейчас у каждого авто,у многих бизнес,все предпосылки что бы быть трезвым и здровым,а деньги можно на что нибудь полезное потратить.
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 22.11.24 - 00:23
Цитата:
--Аналогичный был со мной случай .С дня рождения шёл , 150 выпил , привязались .Костюм - тройка , галстук , кожкуртка , печатка на пальце - привязались в 21 час .
Эл-починно:
целых два раза задержали.
целых два раза задержали.
--Аналогичный был со мной случай .С дня рождения шёл , 150 выпил , привязались .Костюм - тройка , галстук , кожкуртка , печатка на пальце - привязались в 21 час .
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 22.11.24 - 00:29
Цитата:
Да ощущение, у меня лично осталось, что подлавливали. Сколько раз по Кустанаю ходил и выпивал, да похлеще, чем перед отъездом. Никаких проблем никогда не было, и компанией в том числе.
ПС- Недавно в ресторане уже в Германии. Конфликт из за цены возник. Приехала полиция, всё разрулили. Никого ни куда не забрали, Мне ещё сдачу вернули - вот это я понимаю, правовое государство!
[Исправлено: Эл-починно, 22.11.2024 - 01:33]
Гога:
--Аналогичный был со мной случай
--Аналогичный был со мной случай
Да ощущение, у меня лично осталось, что подлавливали. Сколько раз по Кустанаю ходил и выпивал, да похлеще, чем перед отъездом. Никаких проблем никогда не было, и компанией в том числе.
ПС- Недавно в ресторане уже в Германии. Конфликт из за цены возник. Приехала полиция, всё разрулили. Никого ни куда не забрали, Мне ещё сдачу вернули - вот это я понимаю, правовое государство!
[Исправлено: Эл-починно, 22.11.2024 - 01:33]
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