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≡ Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50545
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
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Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:54
#75
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Цитата:
abaika95:
Приехали и как начали тут и рудный и житикару строить

а руководил кто?
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 21.11.24 - 20:12
#76
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Цитата:
abaika95:
строили под руководством немцев

какими немцами? але! имена, явки, пароли? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17081
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 20:36
#77
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Цитата:
N0name:
называй своими именами - с аула!

Были бы с аула написал бы с аула
А так с колхоза
Цитата:
N0name:
с какого города, откуда в степи города?

С Кызылорды бывшая Ак мечеть
Там даже не степь а пустыня
Русские участие в строительстве не принимали как-то странно
Везде всё строили
А Питер и кызылорду нет))
Цитата:
N0name:
мои принимали участие всех городов Казахстана

Принимали участие городов в чем?
В конкурсе красоты?
Цитата:
N0name:
в качестве кого приехали? строители..

В качестве крановщиков и водителей грузовиков а что?
Начнем черепа мерить кто больше строитель?
Цитата:
N0name:
история города существует! и только ты и подобные тебе пытаются ее переписать.

Да я большевик по всем параметрам
Переписываю старую стремную историю
Согласен Цитата:
N0name:
за то теперь ты можешь назвать улицы и города вымышленными " героями

Даже так
Тебе что? Обидно?Цитата:
N0name:
кАроче, ты слился в очередной раз

В чем слив? В том что ты как всегда не вывозишь в аргументы?Цитата:
N0name:
это в твоих влажных мечтах и фантазиях))

Нет в фактах
Питер не русский город Цитата:
N0name:
причем все советские фильмы показывали кто строил Казахстан и никакой русофобии, а сейчас на это обижаются

Казахстан никто не строил это не гараж
А строительство вели и евреи, и украинцы и кавказцы и молдоване
Но только фанатики одной обиженной северной страны пяткой в грудь себя бьют что они везде великие строители
А копни все проекты, и предприятия расписали и спроектировали либо евреи либо европейцы)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17081
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 20:44
#78
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Цитата:
N0name:
а руководил кто?

Я.М.Гиммельфарб – управляющий трестом «Соколоврудстрой строящий город Рудный
Не удобно получилось..

Питер тоже строили и руководили строительством разные Гиммели и Фарбы
Отдаем Питер Италии? Цитата:
N0name:
какими немцами? але! имена, явки, пароли?

Доменико Андреа Трезини
Жан‑Батист Александр Леблон
Франческо Бартоломео Растрелли
Антонио Ринальди
Василий Иванович Баженов
Джакомо Кваренги
Андрей Никифорович Воронихин
Жан Тома де Томон
Карло ди Джованни Росси
Анри Луи Огюст Рикар де Монферран
Для русских они все тогда немцы были
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17081
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 20:50
#79
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Рудничане есть в городе улица Я. Гиммельфарба руководителя треста котрый и строил город Рудный?
Улица геолога Топоркова главное есть а строителя найти не могу
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42302
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 21:00
#80
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Цитата:
abaika95:
строительство вели и евреи, и украинцы и кавказцы и молдоване

Русских сюда не ссылали и их практически не было.
Русские тут в основном это потомки украинцев, которых переселили за недоверие им , за предательство и смуту против Советского Союза.
Кавказцы и татары оптом сюда же.
Русских практически не было
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 21:28
#81
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Цитата:
abaika95:

т.е. твои родственники были рабами? :lol:
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 21:32
#82
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Цитата:
abaika95:
Доменико Андреа Трезини Жан‑Батист Александр Леблон Франческо Бартоломео Растрелли Антонио Ринальди Василий Иванович Баженов Джакомо Кваренги Андрей Никифорович Воронихин Жан Тома де Томон Карло ди Джованни Росси Анри Луи Огюст Рикар де Монферран Для русских они все тогда немцы

пруфы билли
:lol:
ты бы ещё сюда добавил Вольфганга Моцарта, Паганини, Баха( кстати кто он по национальности 🤔🤣)
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 21:34
#83
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Цитата:
abaika95:
Казахстан никто не строил это не гараж

нет конечно,это степь.
А где в этом списке твои родственники? :lol:
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 21:39
#84
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Цитата:
abaika95:
строительство вели и евреи

сейчас они умерли все от смеха)) евреи строители🤣
русские построили новые города, первыми из которых стали Яицкий городок (ныне Уральск) и Гурьев (ныне Атырау). Затем появились Петропавловск, Семипалатинск, Акмолинск. В 1854 году был основан город-крепость Верный — центр Семипалатинской области Туркестанской губернии. Он в 1921 году стал Алма-Атой, а спустя шесть лет — столицей Казахской ССР. До этого времени столица АССР находилась в Кзыл-Орде — бывшем городе Перове, основанном на месте крепости Ак-Мечеть.Одни еврейские и молдавские названия городов 🤣
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 21:39
#85
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Цитата:
111:
Русских сюда не ссылали

они здесь всегда жили
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
166
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 22:03
#86
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Цитата:
abaika95:
С Кызылорды бывшая Ак мечеть


НЕ придумывай
Ты в списках не значишься

В городе родились

Абдильда Тажибаев (каз. Әбдiлда Тәжiбаев; 1909—1998) — казахский советский поэт и драматург, казахский комсомольский поэт.
Абдижамил Нурпеисов (каз.Әбдіжәміл Нұрпейісов) — советский казахский писатель и переводчик, внёсший большой вклад в казахскую литературу.
Аскар Токмаганбетов — казахский поэт, писатель.

Илья Ильин (1988) — казахстанский тяжелоатлет, двукратный олимпийский чемпион (2008 Пекин, 2012 Лондон), четырёхкратный чемпион мира по тяжёлой атлетике (2005, 2006, 2011, 2014).
Мадина Садвакасова — казахская поп-певица, победительница молодёжного конкурса «Жас Канат» (1999), заслуженный деятель Казахстана (2011).
Сабира Майканова (1914—1995) — казахская актриса, народная артистка СССР (1970).
Рустем Сейдалин (1927—2015) — советский и казахский архитектор, лауреат Государственной премии СССР (1982).

Раззак Хамраев (1910—1981) — узбекский актёр, режиссёр, народный артист СССР (1969).
Батырхан Шукенов (1962—2015) — советский, российский и казахский певец саксофонист и солист группы «А’Студио» (до 2000 года), заслуженный деятель искусств Казахстана (2010).
Гульжан Накипова (1991) — казахская спортсменка, мастер спорта по джиу-джитсу.
Михаил Кылварт (род. 24 ноября 1977 года) — эстонский спортсмен, общественный деятель, политик, мэр города Таллина с 11 апреля 2019 года.
Жанар Дугалова (род. 18 января 1987) — казахстанская поп-певица и актриса. Заслуженный деятель Казахстана (2015). Победительница музыкального конкурса Тюрквидение-2014.

Асхат Тагибергенович Тагыберген (род 9 августа 1990) — казахстанский футболист, полузащитник и капитан казахстанского клуба «Ордабасы» и сборной Казахстана. Четырёхкратный чемпион Казахстана в составе «Актобе» (2013) «Астаны» (2016, 2017) «Тобола» (2021).
Агаев, Ваха Абуевич (15 марта 1953—23 сентября 2020) — предприниматель и политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созывов от политической партии «КПРФ»[21].

[Исправлено: simkst, 21.11.2024 - 23:04]
Профайл
s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
166
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 22:11
#87
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Цитата:
111:
Русские тут в основном это потомки украинцев


уже какой-то мир мистики, магии, заклинаний и заговоров
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6293
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 21.11.24 - 22:26
#88
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Кошмар какой, сей озлобленный персонаж! Не зря аватарку прицепил, оправдывает!
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Страница 6 из 6«1...456
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