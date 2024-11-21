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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 20:48
#14221
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Цитата:
maxsaf:
А вы киргизов как называете?

Цитата:
maxsaf:
Это какие такие названия?

Киргизов ,как Вы говорите мы называем по их самоназванию. Кыргызы. Для царских чиновников, видимо как и для Вас мы все на одно лицо, зачем их различать, там киргизы, пусть и здесь будут киргиз-кайсаки, сделаем им одолжение, раз не хотят быть просто киргизами.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 20:52
#14222
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Цитата:
saba:
Вас мы все на одно лицо

А это не так? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 20:54
#14223
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А вот тут смотрю не закрыли:

-Да уж, сходила на выходные...

Друзья, вы в самом деле не понимаете, что происходит что-то крайне некрасивое. Дружное запинывание ногами одного из форумчан здорово напоминает собрание пионерского актива класса на тему "А Танька крестик носит...". Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету.

Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Фигню про "курей" и прочее он кстати обычно пишет во флуде, для фигни и предназначенном, чтобы тематические ветки не загаживать. Кто туда заставляет вслед за Мариком лезть?

Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет.

Скажите, а никто не замечал, что среди горы чепухи (на мой взгляд), которую несет 112-й, обычно есть зерно смысла. Есть мысль, которую он доносит как умеет и как считает нужным.

Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий. Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.

Тему закрываю. Прошу не повторять.

Ольга Колоколова.
28.08.17


У Макса значит вообще тема позорная была, раз уничтожили ее?

[Исправлено: 111, 21.11.2024 - 21:55]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:10
#14224
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Колоколова как буд то знала, что кучка обиженных на все людей, будет винить в своих жалких жизнях других людей, обвиняя их в своих отъездах, ценниках или своей же национальной ненависти к определенным нациям и переводя стрелки на других участников форума, обвиняя их.
Ее слова до сих пор, по просшествии времени очень актуальны..
Не правда ли?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17081
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:16
#14225
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Цитата:
maxsaf:
Южмаш держишь ещё?

Курск ещё Россия?
Цитата:
N0name:
НГ пабликах пишут, что тебе стрелку забили.

Кто?где?
Цитата:
maxsaf:
Такие вещи тут разжиганием не являются, выяснили уже. Ящик Пандоры открыт, можно все, что не запрещено

Да скажи прямо
Обосрался со своим голосованием
Теперь всем доказывает что рожу не испачкал а так и надо было))
Смехота такая
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:18
#14226
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Цитата:
abaika95:
Курск ещё Россия?

чей крым?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17081
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:18
#14227
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Цитата:
111:
Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.

Не земляк уже тогда промышлял таким?)Цитата:
111:
Vital за периодичную неадекватность высказываний

Ниче не изменилось)
Цитата:
111:
Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин

Всех троих уже нет на форуме
Не земляка забанили навечно
Волка выпнули

Так что 111 о какой травле ты говоришь?)
Остались полтора калеки и то за геев ратуют)
Остальные все нормальные ребята на форуме
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:19
#14228
Комментарий проходит проверку.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:21
#14229
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Цитата:
abaika95:
Остались полтора калеки и то за геев ратуют)

респект за самокритику🤣
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:26
#14230
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Цитата:
abaika95:
Кто?где?

Цитата:
Vedler_sila:
Давайте завтра встретимся у башни с часами, время обговорим.

:lol:
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1028
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:41
#14231
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Цитата:
abaika95:
Кто?где?

смехота то какая🤣
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:54
#14232
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Цитата:
abaika95:
так и надо было))

Конечно, так и надо было. Все кто надо, понял, чё происходит. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:56
#14233
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Остались полтора калеки

Самокритично, однако :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 22:03
#14234
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Цитата:
111:
нацепив красные труселя

Так вот откуда у тебя разрешение от геев мочить русских. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25002
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 22:07
#14235
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Цитата:
abaika95:
Остальные все нормальные ребята на форуме

Спасибо, приятно 8-)
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