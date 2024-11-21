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21,5 млрд тенге должен выплатить экс-директор Басаманского лесхоза государству - Суд удовлетворил иск прокуратуры Костанайской области
21,5 млрд тенге должен выплатить экс-директор Басаманского лесхоза государству - Суд удовлетворил иск прокуратуры Костанайской области
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