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≡ 21,5 млрд тенге должен выплатить экс-директор Басаманского лесхоза государству - Суд удовлетворил иск прокуратуры Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50545
21,5 млрд тенге должен выплатить экс-директор Басаманского лесхоза государству - Суд удовлетворил иск прокуратуры Костанайской области
Отправлено: 21.11.24 - 15:25
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Надзорный орган в гражданском иске просил взыскать с осужденного экс-директора Басаманского лесхоза Асгата Жакашева 21 454 923 289,10 тенге за причиненный пожарами в Аулиекольском районе ущерб.
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
268
Re: 21,5 млрд тенге должен выплатить экс-директор Басаманского...
Отправлено: 21.11.24 - 15:25
#1
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Такую сумму реально можно выплатить?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7223
Re: 21,5 млрд тенге должен выплатить экс-директор Басаманского...
Отправлено: 21.11.24 - 15:32
#2
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Имущество тянет всего лишь на десятую часть иска, остальные пусть думает судебный ичполнит
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
387
Re: 21,5 млрд тенге должен выплатить экс-директор Басаманского...
Отправлено: 21.11.24 - 15:36
#3
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Все попрошайки кто дрова просил, весь "истеблишмент" района пусть скинется, а то как дрова клянчить герои, как пожар так в кусты
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1699
Re: 21,5 млрд тенге должен выплатить экс-директор Басаманского...
Отправлено: 21.11.24 - 22:01
#4
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21,5 млрд тенге должен выплатить экс-директор Басаманского лесхоза государству - Суд удовлетворил иск прокуратуры Костанайской области

.....где он эту сумму брать будет?
Профайл
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