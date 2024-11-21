Отправлено: - 20:05

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию в поселке Октябрьском (Лисаковск), где ЦВАД строят неподалеку от школы. Это возмущает жителей, которые считают такое соседство небезопасным для детей.

Цитата:Когда я в паблике инсты сказал, что мол вас возмущает и почему школьники должны бояться своих отрезвевших на утро пап и мам, на меня некоторые жители пьющего Лисаковска почему то обиделись..Наоборот они будут рады.