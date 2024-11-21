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≡ В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50545
В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен вчетверо больше
Отправлено: 21.11.24 - 20:05
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Ежедневно полиция доставляет в центр временной адаптации и детоксикации около 50 человек, при том, что рассчитан он на 25. Данные сегодня, 21 ноября, на брифинге в РСК привел первый заместитель начальника департамента полиции Алексей МИЛЮК.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42302
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 21.11.24 - 20:05
#1
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Цитата:
Журналисты попросили прокомментировать ситуацию в поселке Октябрьском (Лисаковск), где ЦВАД строят неподалеку от школы. Это возмущает жителей, которые считают такое соседство небезопасным для детей.


Когда я в паблике инсты сказал, что мол вас возмущает и почему школьники должны бояться своих отрезвевших на утро пап и мам, на меня некоторые жители пьющего Лисаковска почему то обиделись..
Наоборот они будут рады.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42302
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 21.11.24 - 20:11
#2
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Цитата:
Он не осознает, что происходит, не может роспись поставить. 


Ну Роспись наврят ли многие могут по трезвяне сделать, что уж по пьяне.
Роспись Христа например, или Кулагина, не, не пробовал..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1699
Re: В Костанае пьют столько, что вытрезвитель городу нужен...
Отправлено: 21.11.24 - 21:57
#3
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......вытрезвитель надо расширять это всё правильно,как никакие деньги в бюджет.....

..... мы вот были с коллегами на экскурсии в начале 90х от предприятия в вытрезвителе так там всё чисто ухожено простыни на кроватях чистые белые всё комфортно живи не хочу персонал обслуживающий доброжелательный....народу в комнатах мало было много свободных мест было......в то время бухали меньше никак сегодня бабла у народа валом жизнь комфортна бухай не хочу......
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