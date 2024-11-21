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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6293
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 20:48
Цитата:
Цитата:
Киргизов ,как Вы говорите мы называем по их самоназванию. Кыргызы. Для царских чиновников, видимо как и для Вас мы все на одно лицо, зачем их различать, там киргизы, пусть и здесь будут киргиз-кайсаки, сделаем им одолжение, раз не хотят быть просто киргизами.
maxsaf:
А вы киргизов как называете?
А вы киргизов как называете?
Цитата:
maxsaf:
Это какие такие названия?
Это какие такие названия?
Киргизов ,как Вы говорите мы называем по их самоназванию. Кыргызы. Для царских чиновников, видимо как и для Вас мы все на одно лицо, зачем их различать, там киргизы, пусть и здесь будут киргиз-кайсаки, сделаем им одолжение, раз не хотят быть просто киргизами.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 20:52
Цитата:
А это не так?
saba:
Вас мы все на одно лицо
Вас мы все на одно лицо
А это не так?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 20:54
А вот тут смотрю не закрыли:
-Да уж, сходила на выходные...
Друзья, вы в самом деле не понимаете, что происходит что-то крайне некрасивое. Дружное запинывание ногами одного из форумчан здорово напоминает собрание пионерского актива класса на тему "А Танька крестик носит...". Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету.
Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Фигню про "курей" и прочее он кстати обычно пишет во флуде, для фигни и предназначенном, чтобы тематические ветки не загаживать. Кто туда заставляет вслед за Мариком лезть?
Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет.
Скажите, а никто не замечал, что среди горы чепухи (на мой взгляд), которую несет 112-й, обычно есть зерно смысла. Есть мысль, которую он доносит как умеет и как считает нужным.
Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий. Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.
Тему закрываю. Прошу не повторять.
Ольга Колоколова.
28.08.17
У Макса значит вообще тема позорная была, раз уничтожили ее?
[Исправлено: 111, 21.11.2024 - 21:55]
-Да уж, сходила на выходные...
Друзья, вы в самом деле не понимаете, что происходит что-то крайне некрасивое. Дружное запинывание ногами одного из форумчан здорово напоминает собрание пионерского актива класса на тему "А Танька крестик носит...". Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету.
Только что совершенствуем, граждане? Форум это сообщество нас, родимых. И какие мы есть, такое и сообщество. Другим не будет. Бесит, что 112-й регулярно занимается провокациями? Согласна. Занимается. А если понимаете это, чего ведетесь? Фигню про "курей" и прочее он кстати обычно пишет во флуде, для фигни и предназначенном, чтобы тематические ветки не загаживать. Кто туда заставляет вслед за Мариком лезть?
Когда он, образно говоря, нацепив красные труселя на грабли, пробегает по форуму, кто заставляет гнаться за ним с улюлюканьем? Он шут? Но не только короля играет свита. Шута тоже, если он ее имеет.
Скажите, а никто не замечал, что среди горы чепухи (на мой взгляд), которую несет 112-й, обычно есть зерно смысла. Есть мысль, которую он доносит как умеет и как считает нужным.
Короче говоря, никто не будет банить. Ни 112-го, ни остальных участников форума до тех пор, пока они не совершают противоправных действий. Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.
Тему закрываю. Прошу не повторять.
Ольга Колоколова.
28.08.17
У Макса значит вообще тема позорная была, раз уничтожили ее?
[Исправлено: 111, 21.11.2024 - 21:55]
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42302
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:10
Колоколова как буд то знала, что кучка обиженных на все людей, будет винить в своих жалких жизнях других людей, обвиняя их в своих отъездах, ценниках или своей же национальной ненависти к определенным нациям и переводя стрелки на других участников форума, обвиняя их.
Ее слова до сих пор, по просшествии времени очень актуальны..
Не правда ли?
Ее слова до сих пор, по просшествии времени очень актуальны..
Не правда ли?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17081
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:16
Цитата:
Курск ещё Россия?
Цитата:
Кто?где?
Цитата:
Да скажи прямо
Обосрался со своим голосованием
Теперь всем доказывает что рожу не испачкал а так и надо было))
Смехота такая
maxsaf:
Южмаш держишь ещё?
Южмаш держишь ещё?
Курск ещё Россия?
Цитата:
N0name:
НГ пабликах пишут, что тебе стрелку забили.
НГ пабликах пишут, что тебе стрелку забили.
Кто?где?
Цитата:
maxsaf:
Такие вещи тут разжиганием не являются, выяснили уже. Ящик Пандоры открыт, можно все, что не запрещено
Такие вещи тут разжиганием не являются, выяснили уже. Ящик Пандоры открыт, можно все, что не запрещено
Да скажи прямо
Обосрался со своим голосованием
Теперь всем доказывает что рожу не испачкал а так и надо было))
Смехота такая
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:18
Цитата:
чей крым?
abaika95:
Курск ещё Россия?
Курск ещё Россия?
чей крым?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17081
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:18
Цитата:
Не земляк уже тогда промышлял таким?)Цитата:
Ниче не изменилось)
Цитата:
Всех троих уже нет на форуме
Не земляка забанили навечно
Волка выпнули
Так что 111 о какой травле ты говоришь?)
Остались полтора калеки и то за геев ратуют)
Остальные все нормальные ребята на форуме
111:
Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.
Забанен местный сумасшедший, выступавший тут под парой десяткой ников, который многим из вас в личку оскорбления слал. Вот тут при повторении просьба сообщать немедленно.
Не земляк уже тогда промышлял таким?)Цитата:
111:
Vital за периодичную неадекватность высказываний
Vital за периодичную неадекватность высказываний
Ниче не изменилось)
Цитата:
111:
Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин
Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин
Всех троих уже нет на форуме
Не земляка забанили навечно
Волка выпнули
Так что 111 о какой травле ты говоришь?)
Остались полтора калеки и то за геев ратуют)
Остальные все нормальные ребята на форуме
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:19
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:21
Цитата:
респект за самокритику🤣
abaika95:
Остались полтора калеки и то за геев ратуют)
Остались полтора калеки и то за геев ратуют)
респект за самокритику🤣
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:26
Цитата:
Цитата:
abaika95:
Кто?где?
Кто?где?
Цитата:
Vedler_sila:
Давайте завтра встретимся у башни с часами, время обговорим.
Давайте завтра встретимся у башни с часами, время обговорим.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:41
Цитата:
смехота то какая🤣
abaika95:
Кто?где?
Кто?где?
смехота то какая🤣
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:54
Цитата:
Конечно, так и надо было. Все кто надо, понял, чё происходит.
abaika95:
так и надо было))
так и надо было))
Конечно, так и надо было. Все кто надо, понял, чё происходит.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 21:56
Цитата:
Самокритично, однако
abaika95:
Остались полтора калеки
Остались полтора калеки
Самокритично, однако
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 22:03
Цитата:
Так вот откуда у тебя разрешение от геев мочить русских.
111:
нацепив красные труселя
нацепив красные труселя
Так вот откуда у тебя разрешение от геев мочить русских.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 22:07
Цитата:
Спасибо, приятно
abaika95:
Остальные все нормальные ребята на форуме
Остальные все нормальные ребята на форуме
Спасибо, приятно
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