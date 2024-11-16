Отправлено: - 20:36

N0name:

называй своими именами - с аула!

N0name:

с какого города, откуда в степи города?

N0name:

мои принимали участие всех городов Казахстана

N0name:

в качестве кого приехали? строители..

N0name:

история города существует! и только ты и подобные тебе пытаются ее переписать.

N0name:

за то теперь ты можешь назвать улицы и города вымышленными " героями

N0name:

кАроче, ты слился в очередной раз

N0name:

это в твоих влажных мечтах и фантазиях))

N0name:

причем все советские фильмы показывали кто строил Казахстан и никакой русофобии, а сейчас на это обижаются

Цитата:Были бы с аула написал бы с аулаА так с колхозаЦитата:С Кызылорды бывшая Ак мечетьТам даже не степь а пустыняРусские участие в строительстве не принимали как-то странноВезде всё строилиА Питер и кызылорду нет))Цитата:Принимали участие городов в чем?В конкурсе красоты?Цитата:В качестве крановщиков и водителей грузовиков а что?Начнем черепа мерить кто больше строитель?Цитата:Да я большевик по всем параметрамПереписываю старую стремную историюСогласен Цитата:Даже такТебе что? Обидно?Цитата:В чем слив? В том что ты как всегда не вывозишь в аргументы?Цитата:Нет в фактахПитер не русский город Цитата:Казахстан никто не строил это не гаражА строительство вели и евреи, и украинцы и кавказцы и молдованеНо только фанатики одной обиженной северной страны пяткой в грудь себя бьют что они везде великие строителиА копни все проекты, и предприятия расписали и спроектировали либо евреи либо европейцы)