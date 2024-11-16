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≡ Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50545
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
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Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:54
#75
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Цитата:
abaika95:
Приехали и как начали тут и рудный и житикару строить

а руководил кто?
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 21.11.24 - 20:12
#76
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Цитата:
abaika95:
строили под руководством немцев

какими немцами? але! имена, явки, пароли? :lol:
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