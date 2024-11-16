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Строительство города с 1704 по 1717 год в основном выполнялось силами «работных людей», мобилизованных в рамках натуральной трудовой повинности

Цитата:Кароче рабы строили под руководством немцев и итальянцевРусские тут причем?То что царь Петр русский был? Ну как бы он себя активно выписывал из русских как Невзоров сейчас, обожая всё европейское и ломая исконную русскую культуру об коленоБороды, снохачество, кумовство итдВообще Питер по современным российским реалиям закрыть надоГород и его создатели преклоняются перед западомРусский город это Вязьма или Козельск итдИзбы, землянкиЕсли есть в городе кремль или церковь 9 из 10 это итальянец строил или грекПричем это все в советских книгах и док фильмах показывалиИ никакой русофобииА сейчас обижаются сразу же))