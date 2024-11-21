Re: Улицу Баймагамбетова в Костанае будут расширять на участке...

Отправлено: - 19:39

Очень грустно видеть, как Костанай проходит путь всех проблемных городов и повторяет те же ошибки, которые в нормальных городах уже поисправляли.

Постепенно город превратят во что-то похожее на современную Астану, потом Астану начнут перестраивать, вдруг поняв, насколько глубоко заблуждались тогдашние строители, а Костанай будет вынужден переделываться в числе последних, лет на 70 эта вся канитель теперь, короче.

В современном городе много способов, как можно обналичить государственные деньги, печально, что власти выбирают путь ущербный для города.