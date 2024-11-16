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Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50545
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 163
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:09
abaika95:
так элементарно,а я не додумался.
[Исправлено: simkst, 21.11.2024 - 16:15]
так элементарно,а я не додумался.
[Исправлено: simkst, 21.11.2024 - 16:15]
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:10
Цитата:
да приехали всем аулом и кааак начали строить
abaika95:
приехали европейцы построили
приехали европейцы построили
да приехали всем аулом и кааак начали строить
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:13
Цитата:
Для тех, кто в танке
abaika95:
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:21
Цитата:
сначала пусть построят, а потом растут и создают свою историю
abaika95:
теперь другие растут под другую историю-
теперь другие растут под другую историю-
сначала пусть построят, а потом растут и создают свою историю
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:26
Цитата:
назови эти царские улицы.
ещё раз, для альтернативно одаренных - сами построили сами переименовали. В чем проблема то?
abaika95:
царские улицы переименовали же в улицы
царские улицы переименовали же в улицы
назови эти царские улицы.
ещё раз, для альтернативно одаренных - сами построили сами переименовали. В чем проблема то?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17076
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 18:35
Цитата:
Один дед у меня с сельской местности другой с города
Приехали и как начали тут и рудный и житикару строить
А твои где были?
Цитата:
А причем тут русские и Питер тогда?
Куда лезут со своими переименованиями если город не их?Цитата:
Не назову потомучто большевики лишили город истории
А сейчас лишают истории большевиков
Чё не так то?Цитата:
Так нет же
Теперь ты ничего тут переименовать не можешь))
Обида?
N0name:
да приехали всем аулом и кааак начали строить
да приехали всем аулом и кааак начали строить
Один дед у меня с сельской местности другой с города
Приехали и как начали тут и рудный и житикару строить
А твои где были?
Цитата:
N0name:
сначала пусть построят, а потом растут и создают свою историю
сначала пусть построят, а потом растут и создают свою историю
А причем тут русские и Питер тогда?
Куда лезут со своими переименованиями если город не их?Цитата:
N0name:
назови эти царские улицы
назови эти царские улицы
Не назову потомучто большевики лишили город истории
А сейчас лишают истории большевиков
Чё не так то?Цитата:
N0name:
сами построили сами переименовали. В чем проблема то?
сами построили сами переименовали. В чем проблема то?
Так нет же
Теперь ты ничего тут переименовать не можешь))
Обида?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17076
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 18:43
Цитата:
Кароче рабы строили под руководством немцев и итальянцев
Русские тут причем?
То что царь Петр русский был? Ну как бы он себя активно выписывал из русских как Невзоров сейчас, обожая всё европейское и ломая исконную русскую культуру об колено
Бороды, снохачество, кумовство итд
Вообще Питер по современным российским реалиям закрыть надо
Город и его создатели преклоняются перед западом
Русский город это Вязьма или Козельск итд
Избы, землянки
Если есть в городе кремль или церковь 9 из 10 это итальянец строил или грек
Причем это все в советских книгах и док фильмах показывали
И никакой русофобии
А сейчас обижаются сразу же))
Строительство города с 1704 по 1717 год в основном выполнялось силами «работных людей», мобилизованных в рамках натуральной трудовой повинности
Кароче рабы строили под руководством немцев и итальянцев
Русские тут причем?
То что царь Петр русский был? Ну как бы он себя активно выписывал из русских как Невзоров сейчас, обожая всё европейское и ломая исконную русскую культуру об колено
Бороды, снохачество, кумовство итд
Вообще Питер по современным российским реалиям закрыть надо
Город и его создатели преклоняются перед западом
Русский город это Вязьма или Козельск итд
Избы, землянки
Если есть в городе кремль или церковь 9 из 10 это итальянец строил или грек
Причем это все в советских книгах и док фильмах показывали
И никакой русофобии
А сейчас обижаются сразу же))
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:30
Цитата:
называй своими именами - с аула!Цитата:
с какого города, откуда в степи города?Цитата:
мои принимали участие всех городов Казахстана
abaika95:
Один дед у меня с сельской местности
Один дед у меня с сельской местности
называй своими именами - с аула!Цитата:
abaika95:
другой с города
другой с города
с какого города, откуда в степи города?Цитата:
abaika95:
А твои где были?
А твои где были?
мои принимали участие всех городов Казахстана
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:30
Комментарий проходит проверку.
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:31
Цитата:
в качестве кого приехали?
строители...)))
abaika95:
Приехали
Приехали
в качестве кого приехали?
строители...)))
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:33
Цитата:
история города существует! и только ты и подобные тебе пытаются ее переписать.
abaika95:
лишили город истории
лишили город истории
история города существует! и только ты и подобные тебе пытаются ее переписать.
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:34
Цитата:
за то теперь ты можешь назвать улицы и города вымышленными " героями")))
abaika95:
Теперь ты ничего тут переименовать
Теперь ты ничего тут переименовать
за то теперь ты можешь назвать улицы и города вымышленными " героями")))
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:36
Цитата:
кАроче, ты слился в очередной раз
abaika95:
Кароче
Кароче
кАроче, ты слился в очередной раз
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:37
Цитата:
это в твоих влажных мечтах и фантазиях)))
abaika95:
под руководством немцев и итальянцев
под руководством немцев и итальянцев
это в твоих влажных мечтах и фантазиях)))
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:40
Цитата:
причем все советские фильмы показывали кто строил Казахстан и никакой русофобии, а сейчас на это обижаются
abaika95:
Причем это все в советских книгах и док фильмах показывали И никакой русофобии А сейчас обижаются сразу же))
Причем это все в советских книгах и док фильмах показывали И никакой русофобии А сейчас обижаются сразу же))
причем все советские фильмы показывали кто строил Казахстан и никакой русофобии, а сейчас на это обижаются
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