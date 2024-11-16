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≡ Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50545
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
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Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
163
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:09
#60
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abaika95:

так элементарно,а я не додумался.

[Исправлено: simkst, 21.11.2024 - 16:15]
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:10
#61
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Цитата:
abaika95:
приехали европейцы построили

да приехали всем аулом и кааак начали строить :lol:
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:13
#62
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Цитата:
abaika95:

Для тех, кто в танке
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:21
#63
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Цитата:
abaika95:
теперь другие растут под другую историю-

сначала пусть построят, а потом растут и создают свою историю
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:26
#64
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Цитата:
abaika95:
царские улицы переименовали же в улицы

назови эти царские улицы.
ещё раз, для альтернативно одаренных - сами построили сами переименовали. В чем проблема то?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17076
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 18:35
#65
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Цитата:
N0name:
да приехали всем аулом и кааак начали строить

Один дед у меня с сельской местности другой с города
Приехали и как начали тут и рудный и житикару строить
А твои где были?
Цитата:
N0name:
сначала пусть построят, а потом растут и создают свою историю

А причем тут русские и Питер тогда?
Куда лезут со своими переименованиями если город не их?Цитата:
N0name:
назови эти царские улицы

Не назову потомучто большевики лишили город истории
А сейчас лишают истории большевиков
Чё не так то?Цитата:
N0name:
сами построили сами переименовали. В чем проблема то?

Так нет же
Теперь ты ничего тут переименовать не можешь))
Обида?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17076
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 18:43
#66
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Цитата:
Строительство города с 1704 по 1717 год в основном выполнялось силами «работных людей», мобилизованных в рамках натуральной трудовой повинности


Кароче рабы строили под руководством немцев и итальянцев
Русские тут причем?
То что царь Петр русский был? Ну как бы он себя активно выписывал из русских как Невзоров сейчас, обожая всё европейское и ломая исконную русскую культуру об колено
Бороды, снохачество, кумовство итд
Вообще Питер по современным российским реалиям закрыть надо
Город и его создатели преклоняются перед западом

Русский город это Вязьма или Козельск итд
Избы, землянки
Если есть в городе кремль или церковь 9 из 10 это итальянец строил или грек

Причем это все в советских книгах и док фильмах показывали
И никакой русофобии
А сейчас обижаются сразу же))
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:30
#67
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Цитата:
abaika95:
Один дед у меня с сельской местности

называй своими именами - с аула!Цитата:
abaika95:
другой с города

с какого города, откуда в степи города?Цитата:
abaika95:
А твои где были?

мои принимали участие всех городов Казахстана
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:30
#68
Комментарий проходит проверку.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:31
#69
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Цитата:
abaika95:
Приехали

в качестве кого приехали?
строители...)))
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:33
#70
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Цитата:
abaika95:
лишили город истории

история города существует! и только ты и подобные тебе пытаются ее переписать.
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:34
#71
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Цитата:
abaika95:
Теперь ты ничего тут переименовать

за то теперь ты можешь назвать улицы и города вымышленными " героями")))
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:36
#72
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Цитата:
abaika95:
Кароче

кАроче, ты слился в очередной раз :lol:
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:37
#73
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Цитата:
abaika95:
под руководством немцев и итальянцев

это в твоих влажных мечтах и фантазиях)))
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1018
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 19:40
#74
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Цитата:
abaika95:
Причем это все в советских книгах и док фильмах показывали И никакой русофобии А сейчас обижаются сразу же))

причем все советские фильмы показывали кто строил Казахстан и никакой русофобии, а сейчас на это обижаются
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