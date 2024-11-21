НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Премиальные авто из США с доставкой в Казахстан
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50544
Премиальные авто из США с доставкой в Казахстан
Отправлено: 21.11.24 - 17:21
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Многие жители Казахстана хотели бы приобрести современный автомобиль, но предложения автосалонов не всегда устраивают. Цены высокие, а количество предложений не такое и большое.
Читать новость

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6800
Re: Премиальные авто из США с доставкой в Казахстан
Отправлено: 21.11.24 - 17:21
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 декабря - халява в виде завоза авто, вроде, должна прекратится.
Завозить будут только ЮРИДИЧЕСКИЕ лица, а если завезёт физ.лицо, то там платежей вроде сделано немерено- до 47 % от стоимости авто - станет невыгодно.
Так вроде вещает Бокаев - автоэксперт и ярый борец с утильсбором.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 53, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS