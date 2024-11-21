Re: "Я тоже хочу размножаться". Депутат усомнился в...

Отправлено: - 17:21

Нестерилизованные животные, особенно породистые, выведенные искусственно, после 10 лет жизни, если не имели потомства в очень большой опасности развития рака во всех проявлениях. И это страшно- когда собака сама начинает выкусывать беспокоющие опухоли, кровища везде, потому как они ее угнетают, болят... Кто не видел- и слава Богу- зрелище не самое лучшее. А если бы вовремя стерилизовали- этих новообразований и этого мрака бы не было... Все хотят размножаться, только подходить к этому нужно разумно