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≡ Улицу Баймагамбетова в Костанае будут расширять на участке длиной больше 2 км
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50544
Улицу Баймагамбетова в Костанае будут расширять на участке длиной больше 2 км
Отправлено: 21.11.24 - 16:42
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В областном центре — масштабные планы по обновлению дорожной инфраструктуры. В частности, на следующий год должны быть реализованы три крупных проекта реконструкции. Суммарная предварительная стоимость работ — более 5 млрд тенге.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1070
Re: Улицу Баймагамбетова в Костанае будут расширять на участке...
Отправлено: 21.11.24 - 16:42
#1
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Цитата:
рассчитаны на два года.

Опять все перекрыто будет. Как они достали уже...

Цитата:
протяженность участка реконструкции 0,8 км, стоимость - 500 млн тенге

Вот это кормушка, вот это я понимаю! Меньше километра дороги...
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6800
Re: Улицу Баймагамбетова в Костанае будут расширять на участке...
Отправлено: 21.11.24 - 17:17
#2
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Цитата:
vofkakst:
Вот это кормушка


Наверное - надо бросать сельское хозяйство и поддаться в строители и дорожников: - каждый год выделяется немеренное и главное ГАРАНТИРОВАННОЕ количество халявного бабла.
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