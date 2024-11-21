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≡ "Я тоже хочу размножаться". Депутат усомнился в гуманности стерилизации животных
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50544
"Я тоже хочу размножаться". Депутат усомнился в гуманности стерилизации животных
Отправлено: 21.11.24 - 15:43
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Выступая во время круглого стола в Мажилисе, посвященного законопроекту "Об ответственном обращении с животными", депутат Анас Баккожаев усомнился в гуманности стерилизации домашних животных.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7223
Re: "Я тоже хочу размножаться". Депутат усомнился в...
Отправлено: 21.11.24 - 15:43
#1
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У меня шесть стерилизованых кошек,никто не жаловался из хвостатых на самочувствие,наоборот, разжирнелись и хорошо едят,не дерутся
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6024
Re: "Я тоже хочу размножаться". Депутат усомнился в...
Отправлено: 21.11.24 - 15:51
#2
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Добавим, что депутат Мажилиса Анас Баккожаев и ранее отличался своими неожиданными заявлениями во время заседаний. К примеру, он назвал разговорчивых женщин причиной семейно-бытовых конфликтов.

Правильно говорит, вот этот Анас Баккожаев, от женщин болтунов, много бед исходит :-P :-P :-P .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42287
Re: "Я тоже хочу размножаться". Депутат усомнился в...
Отправлено: 21.11.24 - 15:55
#3
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Мне кажется защитников животных надо самих кастрировать и стерилизовать.
До того у них крыша едет в издевательстве над животными.
Помню на живую бычков кастрировали и кабанов, вот и их так же надо.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
208
Re: "Я тоже хочу размножаться". Депутат усомнился в...
Отправлено: 21.11.24 - 17:21
#4
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Нестерилизованные животные, особенно породистые, выведенные искусственно, после 10 лет жизни, если не имели потомства в очень большой опасности развития рака во всех проявлениях. И это страшно- когда собака сама начинает выкусывать беспокоющие опухоли, кровища везде, потому как они ее угнетают, болят... Кто не видел- и слава Богу- зрелище не самое лучшее. А если бы вовремя стерилизовали- этих новообразований и этого мрака бы не было... Все хотят размножаться, только подходить к этому нужно разумно
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