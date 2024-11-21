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≡ Столкнулся с "Ладой" - Авария с участием служебного автомобиля полиции произошла в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50540
Столкнулся с "Ладой" - Авария с участием служебного автомобиля полиции произошла в Костанае
Отправлено: 21.11.24 - 14:18
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ДТП произошло вчера, 20 ноября, утром на пр. Кобланды батыра. Служебный автомобиль полиции, двигаясь по улице с включёнными проблесковыми маячками, не убедился в безопасности движения и въехал в "Ладу".
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3638
Re: Столкнулся с "Ладой" - Авария с участием...
Отправлено: 21.11.24 - 14:18
#1
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Полицейские вот так прям сразу взяли и признали, что они виноваты в ДТП? Странно, почему не оказался виноватым водитель старого Жигуля.
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
207
Re: Столкнулся с "Ладой" - Авария с участием...
Отправлено: 21.11.24 - 14:43
#2
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Потому что включенные проблесковые маяки не дают 100% преимущество на дороге- водитель полис-машины должен был сначала убедиться, что его пропускают, а потом двигаться...
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
386
Re: Столкнулся с "Ладой" - Авария с участием...
Отправлено: 21.11.24 - 15:10
#3
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Новую весту пусть купят хозяину семерки, потом регрессом взыскать с водятла в погонах
Профайл
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