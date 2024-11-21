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≡ Иск против АО "ССГПО" из-за начисления пенсионных взносов за вредные условия труда рассмотрел суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50540
Иск против АО "ССГПО" из-за начисления пенсионных взносов за вредные условия труда рассмотрел суд в Костанае
Отправлено: 21.11.24 - 15:07
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Павел АНИЩЕНКО просил взыскать с предприятия обязательные профессиональные пенсионные взносы с февраля 2014 по январь 2022 года. Всего - 932 370 тенге. Суд в Рудном отказал истцу, теперь дело рассмотрели в апелляционной коллегии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42283
Re: Иск против АО "ССГПО" из-за начисления пенсионных...
Отправлено: 21.11.24 - 15:07
#1
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Не помню, но там на пенсию с ССГПО выходят по вредности по моему в 55 лет или раньше, по виду не скажешь что работали на вредном производстве.
Ну это конечно круто, даже наше супербогатое и жирующее государство своим работникам кроме полиции по моему, сделать ничего не может.
Хотя работа полиции разве работа с вредными для здоровья людьми, влияющими на печень или почки?
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