Re: Иск против АО "ССГПО" из-за начисления пенсионных...

Отправлено: - 15:07

Не помню, но там на пенсию с ССГПО выходят по вредности по моему в 55 лет или раньше, по виду не скажешь что работали на вредном производстве.

Ну это конечно круто, даже наше супербогатое и жирующее государство своим работникам кроме полиции по моему, сделать ничего не может.

Хотя работа полиции разве работа с вредными для здоровья людьми, влияющими на печень или почки?