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≡ Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50540
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
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Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17072
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 13:03
#45
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Цитата:
simkst:
Например, М. Г. Земцов участвовал в проектировании Петергофа, а И. К. Коробов руководил строительством Адмиралтейства.


Пётр рассматривает несколько противоречащих друг другу проектов, принимает и отвергает их. Основную проектную работу проводит Доменико Трезини. Эти проекты объединяет строгая регламентация застройки, общая прямоугольная разбивочная система, единые требования к зданиям.В 1716—1717 годах Пётр совершает путешествие по Европе, где знакомится с французскими и итальянскими архитекторами. Приглашённый Петром Жан-Батист Леблон составляет первый сводный генеральный план Санкт-Петербурга.Застройка Васильевского острова продолжается по плану Д. Трезини ортогональными линиями. Со стороны же Адмиралтейства сначала Георг Маттарнови в 1718 году, а затем Н. Ф. Гербель в 1719 году предлагают лучевую систему, которая и ложится в основу современной застройки центра города. Пять лучей («першпектив»)

питер строили и проектировали европейцы
они вам все построили а вы еще плюете в их сторону)
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s
* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
162
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 13:22
#46
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abaika95:

Других авторов , кроме Просветленной Борисовна, автора поста 12 летней давности с - нет ?


Спасибо за информацию, Ты показал,класс!

[Исправлено: simkst, 21.11.2024 - 14:25]
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(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1002
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 14:01
#47
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Цитата:
abaika95:
Питер строили прибалты

где пруфы билли?)))) ой ты ж воЕн :lol: :lol: :lol:
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(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1002
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 14:02
#48
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Цитата:
simkst:
питер строили и проектировали европейцы

кто строил Кустанай? и далее по тексту :lol:
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(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1002
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 14:12
#49
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Цитата:
abaika95:
Кто сами?

Строительство города с 1704 по 1717 год в основном выполнялось силами «работных людей», мобилизованных в рамках натуральной трудовой повинности. Они валили лес, засыпали болота, строили набережные и т. д. В 1704 г. в Петербург вызвали из разных губерний до 40 тысяч работных людей, в основном крепостных помещичьих и государственных крестьян. Работы велись преимущественно «вахтовым методом» — мобилизованный работник отрабатывал два-три месяца, после чего уходил домой. Количество людей, ежегодно высылавшихся на строительство, было не менее 24 тысяч.
просвещайся ...( сам догадаешься :lol: ), твоя любимая вики

Санкт-Петербург!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17072
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 14:34
#50
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Цитата:
simkst:
Других авторов , кроме Просветленной Борисовна, автора поста 12 летней давности с - нет ? Спасибо за информацию, Ты показал,класс!

Семенцов С. В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в 1703—2000-е годы. Дисс…. докт. архитектуры, Санкт-Петербург, 2007.↑ А. Гутнов, В. Глазычев. Мир архитектуры. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 351 с. — 200 000

Отсюда информация
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(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1002
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 14:37
#51
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Цитата:
vofkakst:
Гвардейскую, Повстанческую и Социалистическую. Это -история города. Мы росли на этих улицах

так же, как и Кирова, Ленина, Павших борцов,Комсомольская, Куйбышева,Калинина, Советская и т. д.
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Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1002
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 14:42
#52
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Цитата:
abaika95:
Семенцов С. В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в 1703—2000-е годы. Дисс…. докт.

Санкт-Петербург изначально создавался по особой программе, как российский вариант одной из мировых столиц. До 1917 года основание и совершенствование Санкт-Петербурга относилось к важнейшим общегосударственным проблемам, реформы санкт-петербургской жизни проводились «в едином пакете» с общероссийскими реформами. Градостроительная и архитектурная деятельность в столице на Неве осуществлялась под личным контролем всех Императоров и Императриц. Поиски аналогов Санкт-Петербургу в градостроительстве и архитектуре Амстердама, Парижа, Венеции, Лондона, Москвы и так далее показывают одно - историческому Санкт-Петербургу нет прямых полных аналогов в мировом зодчестве. Санкт-Петербург вобрал в себя в значительной мере переработанный российский и западноевропейский опыт, преобразовав его в уникальный сплав именно санкт-петербургской архитектуры с санкт-петербургским пространственным размахом. Санкт-Петербург как беспрецедентно огромный регулярный город создавался в условиях абсолютного преобладания в России и Западной Европе средневековой градостроительной традиции с живописными криволинейными улицами и неупорядоченной застройкой. Регулярные ансамбли в Европе были еще единичным явлением. Можно сказать, что в ХУЛІ - первой половине XIX века Санкт-Петербург был мировым испытательным полигоном градостроительных и архитектурных идей.
От туда же)))
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Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1002
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 14:43
#53
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Цитата:
abaika95:

Внимательно читай)))
Массовая реконструкция западноевропейских городов XIX века по правилам регулярности осуществлялась не только на основе теоретических идей западноевропейских трактатов и опыта европейских ансамблей, но и под воздействием практики санкт-петербургского грандиозного регулярного зодчества. Санкт-Петербургское градостроительство - явление мирового масштаба. В Санкт-Петербурге с ХУІІІ в. сформировался его уникальный градостроительный генетический код. Сам Петр Первый заложил важнейшие принципы градостроительного развития Санкт-Петербурга, в том числе и градостроительного законодательства. При его последователях продолжилась кристаллизация главных градостроительных принципов города на Неве.©
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* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
162
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 14:46
#54
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Цитата:
abaika95:
М.: Молодая гвардия, 1990. — 351 с. — 200 000



351 страницу успел прочитать за 11 минут ( время твоего ответа на мой пост )?

Ладно Аффтар, пеши исчо!
я всегда зеваю, когда мне интересно!
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Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
1002
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 14:51
#55
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Цитата:
saba: Она не всегда правду пишет!

Только ты (" историк " ) и абайка пишут правду!
Ну кто бы сомневался :lol: :lol: :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17072
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:03
#56
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Цитата:
N0name:
ой ты ж воЕн

Цитата:
simkst:
Ладно Аффтар, пеши исчо!

вас в одной пробирке выращивали чтоли?
периода 2007 года
Цитата:
simkst:
351 страницу успел прочитать за 11 минут ( время твоего ответа на мой пост )?

да делать нечего
википедия
и ссылка на авторов
Цитата:
N0name:
Массовая реконструкция западноевропейских городов XIX века по правилам регулярности осуществлялась не только на основе теоретических идей западноевропейских трактатов и опыта европейских ансамблей, но и под воздействием практики санкт-петербургского грандиозного регулярного зодчества.

ну а питер спроектировали и построили итальянцы и немцы
свое к своему же вернулось
русские тут причем? Цитата:
N0name:
историческому Санкт-Петербургу нет прямых полных аналогов в мировом зодчестве.

ну так русские то тут причем?
приехали европейцы построили азиатскому диктатору который деньги незнал куда девать- город по лекалам европейских образцов
бабки получили-уехали
дальше по образу питера начали все города в стране застраивать
получилось бедно и колхозно
в ссср решили опять велоиспед не придумывать темболее не умея это делать) и позвали французов с американцами те опять и заводы и города спроектировали и построили
где тут русские то?))
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* simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
162
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:06
#57
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Цитата:
abaika95:


Какой интеллигентный человек , ни одного мата.
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Сообщений:
1002
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:09
#58
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17072
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 15:09
#59
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Цитата:
N0name:
Гвардейскую, Повстанческую и Социалистическую. Это -история города. Мы росли на этих улицах

ну а теперь не растёте
теперь другие растут под другую историю-ваша история уже не актуальна
большевики вроде так говорили да? царские улицы переименовали же в улицы

Цитата:
N0name:
Кирова, Ленина, Павших борцов,Комсомольская, Куйбышева,Калинина, Советская и
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