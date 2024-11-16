Отправлено: - 13:03

simkst:

Например, М. Г. Земцов участвовал в проектировании Петергофа, а И. К. Коробов руководил строительством Адмиралтейства.

Цитата:Пётр рассматривает несколько противоречащих друг другу проектов, принимает и отвергает их. Основную проектную работу проводит Доменико Трезини. Эти проекты объединяет строгая регламентация застройки, общая прямоугольная разбивочная система, единые требования к зданиям.В 1716—1717 годах Пётр совершает путешествие по Европе, где знакомится с французскими и итальянскими архитекторами. Приглашённый Петром Жан-Батист Леблон составляет первый сводный генеральный план Санкт-Петербурга.Застройка Васильевского острова продолжается по плану Д. Трезини ортогональными линиями. Со стороны же Адмиралтейства сначала Георг Маттарнови в 1718 году, а затем Н. Ф. Гербель в 1719 году предлагают лучевую систему, которая и ложится в основу современной застройки центра города. Пять лучей («першпектив»)питер строили и проектировали европейцыони вам все построили а вы еще плюете в их сторону)