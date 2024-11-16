Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает. Читать новость
simkst: Например, М. Г. Земцов участвовал в проектировании Петергофа, а И. К. Коробов руководил строительством Адмиралтейства.
Пётр рассматривает несколько противоречащих друг другу проектов, принимает и отвергает их. Основную проектную работу проводит Доменико Трезини. Эти проекты объединяет строгая регламентация застройки, общая прямоугольная разбивочная система, единые требования к зданиям.В 1716—1717 годах Пётр совершает путешествие по Европе, где знакомится с французскими и итальянскими архитекторами. Приглашённый Петром Жан-Батист Леблон составляет первый сводный генеральный план Санкт-Петербурга.Застройка Васильевского острова продолжается по плану Д. Трезини ортогональными линиями. Со стороны же Адмиралтейства сначала Георг Маттарнови в 1718 году, а затем Н. Ф. Гербель в 1719 году предлагают лучевую систему, которая и ложится в основу современной застройки центра города. Пять лучей («першпектив»)
питер строили и проектировали европейцы они вам все построили а вы еще плюете в их сторону)
Строительство города с 1704 по 1717 год в основном выполнялось силами «работных людей», мобилизованных в рамках натуральной трудовой повинности. Они валили лес, засыпали болота, строили набережные и т. д. В 1704 г. в Петербург вызвали из разных губерний до 40 тысяч работных людей, в основном крепостных помещичьих и государственных крестьян. Работы велись преимущественно «вахтовым методом» — мобилизованный работник отрабатывал два-три месяца, после чего уходил домой. Количество людей, ежегодно высылавшихся на строительство, было не менее 24 тысяч. просвещайся ...( сам догадаешься ), твоя любимая вики
Семенцов С. В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в 1703—2000-е годы. Дисс…. докт. архитектуры, Санкт-Петербург, 2007.↑ А. Гутнов, В. Глазычев. Мир архитектуры. — М.: Молодая гвардия, 1990. — 351 с. — 200 000
abaika95: Семенцов С. В. Градостроительное развитие Санкт-Петербурга в 1703—2000-е годы. Дисс…. докт.
Санкт-Петербург изначально создавался по особой программе, как российский вариант одной из мировых столиц. До 1917 года основание и совершенствование Санкт-Петербурга относилось к важнейшим общегосударственным проблемам, реформы санкт-петербургской жизни проводились «в едином пакете» с общероссийскими реформами. Градостроительная и архитектурная деятельность в столице на Неве осуществлялась под личным контролем всех Императоров и Императриц. Поиски аналогов Санкт-Петербургу в градостроительстве и архитектуре Амстердама, Парижа, Венеции, Лондона, Москвы и так далее показывают одно - историческому Санкт-Петербургу нет прямых полных аналогов в мировом зодчестве. Санкт-Петербург вобрал в себя в значительной мере переработанный российский и западноевропейский опыт, преобразовав его в уникальный сплав именно санкт-петербургской архитектуры с санкт-петербургским пространственным размахом. Санкт-Петербург как беспрецедентно огромный регулярный город создавался в условиях абсолютного преобладания в России и Западной Европе средневековой градостроительной традиции с живописными криволинейными улицами и неупорядоченной застройкой. Регулярные ансамбли в Европе были еще единичным явлением. Можно сказать, что в ХУЛІ - первой половине XIX века Санкт-Петербург был мировым испытательным полигоном градостроительных и архитектурных идей. От туда же)))
вас в одной пробирке выращивали чтоли? периода 2007 года Цитата:
simkst: 351 страницу успел прочитать за 11 минут ( время твоего ответа на мой пост )?
да делать нечего википедия и ссылка на авторов Цитата:
N0name: Массовая реконструкция западноевропейских городов XIX века по правилам регулярности осуществлялась не только на основе теоретических идей западноевропейских трактатов и опыта европейских ансамблей, но и под воздействием практики санкт-петербургского грандиозного регулярного зодчества.
ну а питер спроектировали и построили итальянцы и немцы свое к своему же вернулось русские тут причем? Цитата:
N0name: историческому Санкт-Петербургу нет прямых полных аналогов в мировом зодчестве.
ну так русские то тут причем? приехали европейцы построили азиатскому диктатору который деньги незнал куда девать- город по лекалам европейских образцов бабки получили-уехали дальше по образу питера начали все города в стране застраивать получилось бедно и колхозно в ссср решили опять велоиспед не придумывать темболее не умея это делать) и позвали французов с американцами те опять и заводы и города спроектировали и построили где тут русские то?))
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