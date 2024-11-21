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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:15
#14176
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Цитата:
таноми52:
факты коррупции, кумовства и пр., постоянно упоминая и подчёркивая "казахи, казахский, казахское"

Даже национальная казахская собака есть, во как. Никогда про такое не слыхал. Зато про знаменитую казахскую сварку наслышан. 8-) А не, там можно без очков :lol:
Хотя, вдруг проволока в глаз попадет, тогда лучше в очках 8-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:20
#14177
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Цитата:
maxsaf:
То ли дело Америка. Одна только кухня чего стоит:

так они и не бьют себя пяткой в грудь что это их исконно посконная культура и кухня

американская идея и состоит в том что они страна иммигрантов и плавильный котел наций Цитата:
maxsaf:
Ну а почему нет?

ну а почему нет? вы тут и ныли годами сидели группкой троллей рассказывая как в казахстане все херово и как в россии все зачепись оказывается

вот мы вас и выбиваем потихоньку
серый волк сдрыснул
не земляк убежал рыдая
погремушка и многие многие многие
даже электрон уходил в истерике
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:21
#14178
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Цитата:
maxsaf:
Даже национальная казахская собака есть, во как

при этом у нее нет национальности в названии
в отличии от русского тойтерьера спертого из европы и названого русским)
что это? комплексы или шизофрения?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:22
#14179
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Цитата:
Kairat stayer: Правильно, ничего удивительного, для американцев жизнь своих подданных в приоритете

Открыли опять свое посольство.
Цитата:
Kairat stayer:
любое оружие украинцам предоставят

Да и так собрались выдать противопехотные мины. Союзники по НАТО возмущаются. Они-де в 1997м голу договорились что мины эти фу-фу-фу и ай-яй-яй. А американцы типа "...ниче не знаем, мы не подписывали тот договор. И вообще у нас мины с таймером и на батарейках. Максимум через две недели сами отключатся и будут безопасными"
И к новостям из мира животных. Россия подарила Северной Корее более 70-ти животных из московского зоопарка включая африканского льва и двух бурых медведей сообщает рейтерс. Милые люди, о зверушках заботятся.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:28
#14180
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Цитата:
abaika95:
при этом у нее нет национальности в названии

Ну не знаю, там вроде русским по белому было написано: выполняется государственная программа по изучению генофонда национальной казахской породы собак тобет. Родство проверяете что-ли? :lol:
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N0name
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:28
#14181
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Цитата:
abaika95:



алё! воЕн диванный)))#14162???

[Исправлено: N0name, 21.11.2024 - 12:45]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:29
#14182
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Цитата:
abaika95:
в отличии от русского тойтерьера спертого из европы и названого русским

Да ладно вам. Все-таки породу выводили и особенности описали и даже в какой-то там перечень международный внесли.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:34
#14183
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Цитата:
abaika95:
вот мы вас и выбиваем потихоньку

Причем не только с форума, да, Абайка?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:38
#14184
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Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, там вроде русским по белому было написано: выполняется государственная программа по изучению генофонда национальной казахской породы собак тобет. Родство проверяете что-ли?

А русская салонная она кому родственница? Путину или мизулиной?))
Цитата:
Карачун:
Да ладно вам. Все-таки породу выводили и особенности описали и даже в какой-то там перечень международный внесли.

Тобет тоже выводился
Это туркменский алабай но выведенный в давнишние времена для условий казахской степи
Но чето не назвали его казахский алабай)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:39
#14185
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Цитата:
maxsaf:
Причем не только с форума, да, Абайка?))

Да вон двух сепаров в Петропавловске кинули в тюряжку
А на форуме вас просто выдавливают
Плохо?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24991
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:40
#14186
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Цитата:
abaika95:
в давнишние времена для условий казахской степи Но чето не назвали его казахский алабай)

Какие такие давнишние времена? Тут до революции киргизы были, а казахов не было. Может это киргизская порода? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:46
#14187
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Цитата:
maxsaf:
Тут до революции киргизы были, а казахов не было. Может это киргизская порода?

Может быть
А киргизов всех-русские убили получается которые потом тут поселились?
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6023
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:53
#14188
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Цитата:
Карачун:
Россия подарила Северной Корее более 70-ти животных из московского зоопарка включая африканского льва и двух бурых медведей сообщает рейтерс. Милые люди, о зверушках заботятся.


Зря передали, малограмотный поступок, полное отсутствие гуманизма в отношении к животным, нарушены права последних. Северокорейцы сами плохо питаются, вследствие чего у них малый вес отмечается, а зверям нужно нормально питаться, печалька!

Для сведения, западные мужчины весят 210 фунтов, тогда как северокорейские мужчины весят около 125 фунтов . Что касается женщин, то западные женщины весят около 175 фунтов, а северокорейские женщины весят около 85 фунтов.

Небольшая арифметика, возьмём среднестатистического европейца 210 фунтов, в одном фунте 0,453 килограмма, получается 95,1 кг. Соответственно северокорейца возьмём, 125 умножаем на 0,453 кг. получается 56,6 кг.

По женщинам среднестатистическая европейка весит 79,2 кг, а северокорейка 38,5 кг. :-o :-o :-o .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:57
#14189
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Цитата:
abaika95:
Но чето не назвали его казахский алабай)

Да че б ее так называли когда это местные названия одной и той же собаки. Тем более что тогда таких заморочек с названиями пород наверное еще не было.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1006
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 12:03
#14190
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Цитата:
Kairat stayer:
вследствие чего у них малый вес отмечается

Ну, видимо будут весить еще меньше. Это ж подарок лучшего друга. Отберут часть у своих и отдадут зверушкам.
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