Отправлено: - 11:38

maxsaf:

Ну не знаю, там вроде русским по белому было написано: выполняется государственная программа по изучению генофонда национальной казахской породы собак тобет. Родство проверяете что-ли?

Карачун:

Да ладно вам. Все-таки породу выводили и особенности описали и даже в какой-то там перечень международный внесли.

Цитата:А русская салонная она кому родственница? Путину или мизулиной?))Цитата:Тобет тоже выводилсяЭто туркменский алабай но выведенный в давнишние времена для условий казахской степиНо чето не назвали его казахский алабай)