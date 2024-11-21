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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:15
Цитата:
Даже национальная казахская собака есть, во как. Никогда про такое не слыхал. Зато про знаменитую казахскую сварку наслышан. А не, там можно без очков
Хотя, вдруг проволока в глаз попадет, тогда лучше в очках
таноми52:
факты коррупции, кумовства и пр., постоянно упоминая и подчёркивая "казахи, казахский, казахское"
факты коррупции, кумовства и пр., постоянно упоминая и подчёркивая "казахи, казахский, казахское"
Даже национальная казахская собака есть, во как. Никогда про такое не слыхал. Зато про знаменитую казахскую сварку наслышан. А не, там можно без очков
Хотя, вдруг проволока в глаз попадет, тогда лучше в очках
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:20
Цитата:
так они и не бьют себя пяткой в грудь что это их исконно посконная культура и кухня
американская идея и состоит в том что они страна иммигрантов и плавильный котел наций Цитата:
ну а почему нет? вы тут и ныли годами сидели группкой троллей рассказывая как в казахстане все херово и как в россии все зачепись оказывается
вот мы вас и выбиваем потихоньку
серый волк сдрыснул
не земляк убежал рыдая
погремушка и многие многие многие
даже электрон уходил в истерике
maxsaf:
То ли дело Америка. Одна только кухня чего стоит:
То ли дело Америка. Одна только кухня чего стоит:
так они и не бьют себя пяткой в грудь что это их исконно посконная культура и кухня
американская идея и состоит в том что они страна иммигрантов и плавильный котел наций Цитата:
maxsaf:
Ну а почему нет?
Ну а почему нет?
ну а почему нет? вы тут и ныли годами сидели группкой троллей рассказывая как в казахстане все херово и как в россии все зачепись оказывается
вот мы вас и выбиваем потихоньку
серый волк сдрыснул
не земляк убежал рыдая
погремушка и многие многие многие
даже электрон уходил в истерике
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:21
Цитата:
при этом у нее нет национальности в названии
в отличии от русского тойтерьера спертого из европы и названого русским)
что это? комплексы или шизофрения?
maxsaf:
Даже национальная казахская собака есть, во как
Даже национальная казахская собака есть, во как
при этом у нее нет национальности в названии
в отличии от русского тойтерьера спертого из европы и названого русским)
что это? комплексы или шизофрения?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:22
Цитата:
Открыли опять свое посольство.
Цитата:
Да и так собрались выдать противопехотные мины. Союзники по НАТО возмущаются. Они-де в 1997м голу договорились что мины эти фу-фу-фу и ай-яй-яй. А американцы типа "...ниче не знаем, мы не подписывали тот договор. И вообще у нас мины с таймером и на батарейках. Максимум через две недели сами отключатся и будут безопасными"
И к новостям из мира животных. Россия подарила Северной Корее более 70-ти животных из московского зоопарка включая африканского льва и двух бурых медведей сообщает рейтерс. Милые люди, о зверушках заботятся.
Kairat stayer: Правильно, ничего удивительного, для американцев жизнь своих подданных в приоритете
Открыли опять свое посольство.
Цитата:
Kairat stayer:
любое оружие украинцам предоставят
любое оружие украинцам предоставят
Да и так собрались выдать противопехотные мины. Союзники по НАТО возмущаются. Они-де в 1997м голу договорились что мины эти фу-фу-фу и ай-яй-яй. А американцы типа "...ниче не знаем, мы не подписывали тот договор. И вообще у нас мины с таймером и на батарейках. Максимум через две недели сами отключатся и будут безопасными"
И к новостям из мира животных. Россия подарила Северной Корее более 70-ти животных из московского зоопарка включая африканского льва и двух бурых медведей сообщает рейтерс. Милые люди, о зверушках заботятся.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:28
Цитата:
Ну не знаю, там вроде русским по белому было написано: выполняется государственная программа по изучению генофонда национальной казахской породы собак тобет. Родство проверяете что-ли?
abaika95:
при этом у нее нет национальности в названии
при этом у нее нет национальности в названии
Ну не знаю, там вроде русским по белому было написано: выполняется государственная программа по изучению генофонда национальной казахской породы собак тобет. Родство проверяете что-ли?
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 992
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:29
Цитата:
Да ладно вам. Все-таки породу выводили и особенности описали и даже в какой-то там перечень международный внесли.
abaika95:
в отличии от русского тойтерьера спертого из европы и названого русским
в отличии от русского тойтерьера спертого из европы и названого русским
Да ладно вам. Все-таки породу выводили и особенности описали и даже в какой-то там перечень международный внесли.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:34
Цитата:
Причем не только с форума, да, Абайка?))
abaika95:
вот мы вас и выбиваем потихоньку
вот мы вас и выбиваем потихоньку
Причем не только с форума, да, Абайка?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:38
Цитата:
А русская салонная она кому родственница? Путину или мизулиной?))
Цитата:
Тобет тоже выводился
Это туркменский алабай но выведенный в давнишние времена для условий казахской степи
Но чето не назвали его казахский алабай)
maxsaf:
Ну не знаю, там вроде русским по белому было написано: выполняется государственная программа по изучению генофонда национальной казахской породы собак тобет. Родство проверяете что-ли?
Ну не знаю, там вроде русским по белому было написано: выполняется государственная программа по изучению генофонда национальной казахской породы собак тобет. Родство проверяете что-ли?
А русская салонная она кому родственница? Путину или мизулиной?))
Цитата:
Карачун:
Да ладно вам. Все-таки породу выводили и особенности описали и даже в какой-то там перечень международный внесли.
Да ладно вам. Все-таки породу выводили и особенности описали и даже в какой-то там перечень международный внесли.
Тобет тоже выводился
Это туркменский алабай но выведенный в давнишние времена для условий казахской степи
Но чето не назвали его казахский алабай)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:39
Цитата:
Да вон двух сепаров в Петропавловске кинули в тюряжку
А на форуме вас просто выдавливают
Плохо?
maxsaf:
Причем не только с форума, да, Абайка?))
Причем не только с форума, да, Абайка?))
Да вон двух сепаров в Петропавловске кинули в тюряжку
А на форуме вас просто выдавливают
Плохо?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:40
Цитата:
Какие такие давнишние времена? Тут до революции киргизы были, а казахов не было. Может это киргизская порода?
abaika95:
в давнишние времена для условий казахской степи Но чето не назвали его казахский алабай)
в давнишние времена для условий казахской степи Но чето не назвали его казахский алабай)
Какие такие давнишние времена? Тут до революции киргизы были, а казахов не было. Может это киргизская порода?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17065
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:46
Цитата:
Может быть
А киргизов всех-русские убили получается которые потом тут поселились?
maxsaf:
Тут до революции киргизы были, а казахов не было. Может это киргизская порода?
Тут до революции киргизы были, а казахов не было. Может это киргизская порода?
Может быть
А киргизов всех-русские убили получается которые потом тут поселились?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6023
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:53
Цитата:
Зря передали, малограмотный поступок, полное отсутствие гуманизма в отношении к животным, нарушены права последних. Северокорейцы сами плохо питаются, вследствие чего у них малый вес отмечается, а зверям нужно нормально питаться, печалька!
Для сведения, западные мужчины весят 210 фунтов, тогда как северокорейские мужчины весят около 125 фунтов . Что касается женщин, то западные женщины весят около 175 фунтов, а северокорейские женщины весят около 85 фунтов.
Небольшая арифметика, возьмём среднестатистического европейца 210 фунтов, в одном фунте 0,453 килограмма, получается 95,1 кг. Соответственно северокорейца возьмём, 125 умножаем на 0,453 кг. получается 56,6 кг.
По женщинам среднестатистическая европейка весит 79,2 кг, а северокорейка 38,5 кг. .
Карачун:
Россия подарила Северной Корее более 70-ти животных из московского зоопарка включая африканского льва и двух бурых медведей сообщает рейтерс. Милые люди, о зверушках заботятся.
Россия подарила Северной Корее более 70-ти животных из московского зоопарка включая африканского льва и двух бурых медведей сообщает рейтерс. Милые люди, о зверушках заботятся.
Зря передали, малограмотный поступок, полное отсутствие гуманизма в отношении к животным, нарушены права последних. Северокорейцы сами плохо питаются, вследствие чего у них малый вес отмечается, а зверям нужно нормально питаться, печалька!
Для сведения, западные мужчины весят 210 фунтов, тогда как северокорейские мужчины весят около 125 фунтов . Что касается женщин, то западные женщины весят около 175 фунтов, а северокорейские женщины весят около 85 фунтов.
Небольшая арифметика, возьмём среднестатистического европейца 210 фунтов, в одном фунте 0,453 килограмма, получается 95,1 кг. Соответственно северокорейца возьмём, 125 умножаем на 0,453 кг. получается 56,6 кг.
По женщинам среднестатистическая европейка весит 79,2 кг, а северокорейка 38,5 кг. .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 11:57
Цитата:
Да че б ее так называли когда это местные названия одной и той же собаки. Тем более что тогда таких заморочек с названиями пород наверное еще не было.
abaika95:
Но чето не назвали его казахский алабай)
Но чето не назвали его казахский алабай)
Да че б ее так называли когда это местные названия одной и той же собаки. Тем более что тогда таких заморочек с названиями пород наверное еще не было.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.11.24 - 12:03
Цитата:
Ну, видимо будут весить еще меньше. Это ж подарок лучшего друга. Отберут часть у своих и отдадут зверушкам.
Kairat stayer:
вследствие чего у них малый вес отмечается
вследствие чего у них малый вес отмечается
Ну, видимо будут весить еще меньше. Это ж подарок лучшего друга. Отберут часть у своих и отдадут зверушкам.
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