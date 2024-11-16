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Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50537
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 16.11.24 - 14:01
Последние 10 лет в Казахстане усиленно переименовывают названия посёлков и улиц. Нередко это вызывает недовольство местных жителей. Больше всего вопросов у жителей северных регионов. Но это никого не останавливает.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 2005
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 16.11.24 - 23:18
Цитата:
В это понятие, по мнению филолога, нужно включать не только советизмы вроде имён Ленина, Сталина, Калинина, Кирова или названия улиц Коммунистическая, Октябрьская, Пролетарская или Первого Мая, но и названия, пришедшие вместе с колониальной политикой царской России.
vofkakst:
В это понятие, по мнению филолога, нужно включать не только советизмы вроде имён Ленина, Сталина, Калинина, Кирова или названия улиц Коммунистическая, Октябрьская, Пролетарская или Первого Мая, но и названия, пришедшие вместе с колониальной политикой царской России.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4583
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 17.11.24 - 00:00
Вооот! Дождались, когда редакция сайта НГ начала размещать материал, который заведомо вызовет ГРЫЗНЮ и ВНЕСЁТ РАСКОЛ между казахами и русскими!
Я не пишу "русскоязычными" - нет необходимости.
Интересно, сколько казахоязычных работает в НГ? Почему ни на сайте, ни в газете не размещается материал на госязыке?
Думаю, казахоязычные это уборщица и, может быть, бухгалтер. Хотя видел одну девушку-корреспондента, но тоже пишет на русском.
Цитата:
Фобия - это когда боятся. А у нас никто не боится...)))
[Исправлено: bgb, 17.11.2024 - 01:03]
Я не пишу "русскоязычными" - нет необходимости.
Интересно, сколько казахоязычных работает в НГ? Почему ни на сайте, ни в газете не размещается материал на госязыке?
Думаю, казахоязычные это уборщица и, может быть, бухгалтер. Хотя видел одну девушку-корреспондента, но тоже пишет на русском.
Цитата:
Skeptic:
примитивная русофобия
примитивная русофобия
Фобия - это когда боятся. А у нас никто не боится...)))
[Исправлено: bgb, 17.11.2024 - 01:03]
Н
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 11.05.11
- Сообщений:
- 116
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 17.11.24 - 01:28
ономастическая комиссия или как говорят ономасты не чего не решают, все решается на самом вверху. если допустим из этой комиссии убрать всех казахов и набить ее русскими то все равно они будут голосовать как им скажут,
всему свое время, допустим я не помню 30лет назад такого переименования как сейчас, даже Кустанай стал Костанаем и многие райцентры где-то 96-97 годах а сейчас преобладает населения и поэтому идет переименования, поэтому со временем все переименуют и не Вы не ономасты не чего не сделают.
всему свое время, допустим я не помню 30лет назад такого переименования как сейчас, даже Кустанай стал Костанаем и многие райцентры где-то 96-97 годах а сейчас преобладает населения и поэтому идет переименования, поэтому со временем все переименуют и не Вы не ономасты не чего не сделают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24985
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 17.11.24 - 09:18
Цитата:
За 30 лет независимости так и не возникло естественной потребности. Хотя насильно можно хоть завтра впихнуть, но зачем?
bgb:
Интересно, сколько казахоязычных работает в НГ? Почему ни на сайте, ни в газете не размещается материал на госязыке?
Интересно, сколько казахоязычных работает в НГ? Почему ни на сайте, ни в газете не размещается материал на госязыке?
За 30 лет независимости так и не возникло естественной потребности. Хотя насильно можно хоть завтра впихнуть, но зачем?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6289
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 17.11.24 - 09:44
Цитата:
Она не всегда правду пишет! Если так посмотреть, действительно в переписке различных чиновников упоминается как Николаевск, иногда Ново Николаевск, потом надоела такая чехарда и по представлению губернских властей Высочайшим указом императора Николая 2 было указано величать сей город Кустанаем. Так что все названия до этого бытовые, неофициальные, данные скорее всего лизоблюдами из чиновников. Эти тенденции потом воспряли в городе Нурсултан, который был утвержден уже официально.
Гога:
из Вики --***
из Вики --***
Она не всегда правду пишет! Если так посмотреть, действительно в переписке различных чиновников упоминается как Николаевск, иногда Ново Николаевск, потом надоела такая чехарда и по представлению губернских властей Высочайшим указом императора Николая 2 было указано величать сей город Кустанаем. Так что все названия до этого бытовые, неофициальные, данные скорее всего лизоблюдами из чиновников. Эти тенденции потом воспряли в городе Нурсултан, который был утвержден уже официально.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6289
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 17.11.24 - 09:48
Цитата:
Действительно зачем? Наверняка в Канаде есть какая нибудь пресса на русском или украинском языке для эмигрантов. Так и здесь больше прессы на разных языках,чем плохо. Если только и тут ономасты не возбудятся и не потребуют от Сергея Николаевича переименовать газету!
maxsaf:
но зачем?
но зачем?
Действительно зачем? Наверняка в Канаде есть какая нибудь пресса на русском или украинском языке для эмигрантов. Так и здесь больше прессы на разных языках,чем плохо. Если только и тут ономасты не возбудятся и не потребуют от Сергея Николаевича переименовать газету!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17058
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 18.11.24 - 11:39
Цитата:
Причем тут улица уральская?
Цитата:
Пушкина и Лермонтова не убрали
А Урицкий и Дзержинский такие себе русские
Цитата:
Ну выйди и публично заяви
Что это придумали все про исконные земли
Ты же не ссыкун Цитата:
Так сам николашка не захотел чтобы тут город его имя носил
Какие притензии?
Против святого прешь?
Тот самый:
нормальных городах такое сохраняют, ставят таблички памятные. А у нас временщики тупо переименовали и всё.
нормальных городах такое сохраняют, ставят таблички памятные. А у нас временщики тупо переименовали и всё.
Причем тут улица уральская?
Цитата:
Skeptic:
причина переименований - примитивная русофобия.
причина переименований - примитивная русофобия.
Пушкина и Лермонтова не убрали
А Урицкий и Дзержинский такие себе русские
Цитата:
electro:
раз пошел такой движ, значит боятся, что север отойдет таки. сыкуньё понапридумывали исконные
раз пошел такой движ, значит боятся, что север отойдет таки. сыкуньё понапридумывали исконные
Ну выйди и публично заяви
Что это придумали все про исконные земли
Ты же не ссыкун Цитата:
vofkakst:
А вернуть кОстанаю историческое имя Николаевск слабо, господа онан.... Ономасты? Или вы только на словах за историю топите?
А вернуть кОстанаю историческое имя Николаевск слабо, господа онан.... Ономасты? Или вы только на словах за историю топите?
Так сам николашка не захотел чтобы тут город его имя носил
Какие притензии?
Против святого прешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17058
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 18.11.24 - 11:45
Цитата:
Поэтому большевики наверное все переименовывать сразу взялись как власть захватили
Цитата:
Они местные
Как и советский Рубинштейн и советский Беда
А Дзержинский как бы совсем с боку припеку
Вот генерала МГБ арыстанбекова бы убрать
Как то уж совсем его родственники в наглую тут улицу назвали в честь него
Skeptic:
Чушь несусветная. Все названия - наша история. А в истории нет понятия "идеология". История, это собрание фактов в хронологической последовательности.
Чушь несусветная. Все названия - наша история. А в истории нет понятия "идеология". История, это собрание фактов в хронологической последовательности.
Поэтому большевики наверное все переименовывать сразу взялись как власть захватили
Цитата:
КГСПС:
Чистой воды дерусификация всего и вся. Бакиров, Каирбеков тоже советское наследие, но их трогать нельзя, они же "титульные"
Чистой воды дерусификация всего и вся. Бакиров, Каирбеков тоже советское наследие, но их трогать нельзя, они же "титульные"
Они местные
Как и советский Рубинштейн и советский Беда
А Дзержинский как бы совсем с боку припеку
Вот генерала МГБ арыстанбекова бы убрать
Как то уж совсем его родственники в наглую тут улицу назвали в честь него
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4583
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 19.11.24 - 23:27
Не статья, а пища для кремлеботов..)))
M
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.01.07
- Сообщений:
- 76
Re: Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане...
Отправлено: 20.11.24 - 23:06
уважаемые россияне, вот неймётся вам. что же вы молчали когда Ленинград в Санкт-Петербург снова переименовали, а также другие города? или вот снова Волгоград в Сталинград собираются переименовать. это всё равно что придут к вам домой и будут распоряжаться как и что. зачем вот это разжигание ненависти между народами? неужели у вас нет друзей казахов, или вы к ним тоже относитесь также пренебрежительно.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 991
Трудности переименований. Чем руководствуются в Казахстане при смене названий посёлков и улиц
Отправлено: 21.11.24 - 00:40
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