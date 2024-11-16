Отправлено: - 11:39

Тот самый:

нормальных городах такое сохраняют, ставят таблички памятные. А у нас временщики тупо переименовали и всё.

Skeptic:

причина переименований - примитивная русофобия.

electro:

раз пошел такой движ, значит боятся, что север отойдет таки. сыкуньё понапридумывали исконные

vofkakst:

А вернуть кОстанаю историческое имя Николаевск слабо, господа онан.... Ономасты? Или вы только на словах за историю топите?

Цитата:Причем тут улица уральская?Цитата:Пушкина и Лермонтова не убралиА Урицкий и Дзержинский такие себе русскиеЦитата:Ну выйди и публично заявиЧто это придумали все про исконные землиТы же не ссыкун Цитата:Так сам николашка не захотел чтобы тут город его имя носилКакие притензии?Против святого прешь?