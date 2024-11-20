Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Доллар по 500? Экономист о курсе мировых валют к тенге и уникальности ситуации в Костанае
Доллар по 500? Экономист о курсе мировых валют к тенге и уникальности ситуации в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 75, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 75
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать