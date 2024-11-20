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≡ Доллар по 500? Экономист о курсе мировых валют к тенге и уникальности ситуации в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50537
Доллар по 500? Экономист о курсе мировых валют к тенге и уникальности ситуации в Костанае
Отправлено: 20.11.24 - 21:58
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В Нацбанке сделали заявление по ситуации на валютном рынке - к ослаблению тенге привела совокупность внешних и внутренних факторов. Костанайский экономист Андрей КОВАЛЬ дал прогноз относительно дальнейшего изменения курса мировых валют по отношению к тенге.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
222
Re: Доллар по 500? Экономист о курсе мировых валют к тенге и...
Отправлено: 20.11.24 - 21:58
#1
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Бла-бла, курс по 500, потому что свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал взрыв болотного газа.
А мог ведь сазать проще, у соседей рубль по 100 - и вся математика.
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