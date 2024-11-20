Re: Для чего Казахстан берет взаймы 270 миллиардов, ответил...

Отправлено: - 21:01

20 августа 2015 года Азиатский банк развития одобрил кредит в $1 млрд Казахстану, объявившему ранее о девальвации тенге, что должно сгладить экономические последствия установления свободного курса национальной валюты[7].

"Мы берем деньги у Азиатского банка не для дефицита бюджета. Мы берем их для новых инфраструктурных проектов, на оздоровление экономики.

....в 15м брали для девольвации тенге,через девять лет берём для оздоровления не всё так гладко в нашем королевстве.....имеющего богатые природные ресурсы....



В прошлом году Казахстан экспортировал 70 млн тонн сырой нефти и газового конденсата на сумму 42,3 млрд долларов. Основными импортерами казахстанской нефти были Италия, Нидерланды и Китай. Эксперты, опрошенные , отметили, что, хотя объем в 2,5 млн тонн считается относительно небольшим, само немецкое предложение является экономически привлекательным, поскольку Германия представляет собой "премиальный рынок" для Казахстана, куда поставляется эталонная марка нефти Brent.