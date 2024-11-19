Отправлено: - 20:33

saba:

Стукнет Вам что нибудь в голову, захотите доп аккумулятор поставить, сначала будет низзя, а потом за деньги разрешат, бюджет то пополнять надо

Цитата:....доп. не буду ставить ....я буду экономить,а так лучше пЯдали крутить буду и для здоровья полезно...