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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 17:34
#14146
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Цитата:
Skeptic:
Когда умрёт последний русский,

Когда умрет последний чистый русский славянского происхождения
Таджики,чеченцы и метисы живущие в России этого даже не заметят))

Кто-нибудь заметил как умер последний этнический римлянин? Немцам, сирийцам и арабам которые стали современными итальянцами было как то пофиг)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 17:37
#14147
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Цитата:
таноми52:
Пока существуют русские, русский мир тоже существует

Мир один для всех
Если у вас есть какой-то отдельный русский мир значит вы не на этой планете живёте
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 17:40
#14148
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Цитата:
abaika95:
Ну вот о чем я и говорю Даже аргументировать не надо


Да уж, наверное всем тяжко будет, как же без совести, чести и чувств жить то, ещё и реки направления течения поменяют? Не зря же пропаганда, думающим и не думающим людям постоянно твердит - Россия отдельная цивилизация и там проживает богом избранный народ и даже сам Бог ими управляет! Однако, кажется, что Бог про них забыл в последние годы :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:08
#14149
Комментарий удален модератором.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:10
#14150
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Цитата:
Карачун:
В данном случае для меня как гипотетического источника подобное высказывание не допустимо

Согласен, ни один нормальный человек такого не скажет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:14
#14151
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Цитата:
Карачун:
Если у вас есть индивидуальные пожелания по цензурированию сверх норм законов РК.

Не, нету. Законом предусмотрено наказание за распространение ЗАВЕДОМО ложных сведений. Насколько мне известно, ЛГБТ сообщество никому не давало разрешения мочить русских.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24981
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:21
#14152
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Цитата:
111:
Прикол, по пьяни сказал под утро всего один коммент, про геев, и успокоится не могут..

Твой пьяный бред даже некоторым понравился, встали на твою сторону. Жги дальше.
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6289
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:30
#14153
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Наверное чего то знают, правительство Казахстана рекомендовало всем гражданам Казахстана покинуть Украину.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:31
#14154
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Офигеть, Шторма полетели в Курск, Атакамсы в Брянск.
Все таки это не фейк от гее., ой, от ЛГБТ Сообщества?
Ну хоть что то новое, а то как то скушновато стало..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4109
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:32
#14155
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Цитата:
abaika95:
Мир один для всех Если у вас есть какой-то отдельный русский мир значит вы не на этой планете живёте


Бла-бла-бла!
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:33
#14156
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Цитата:
saba:
Наверное чего то знают, правительство Казахстана рекомендовало всем гражданам Казахстана покинуть Украину.

А чего бояться, что Путин может сделать?
У него давно красные линии стали какими то коричневыми..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:37
#14157
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Цитата:
saba:
Наверное чего то знают,

ничего удивительного, ещё с утра в новостях - посольство США в Украине закрылось.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42279
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:39
#14158
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Цитата:
maxsaf:
Твой пьяный бред даже некоторым понравился,

Ну судя по открытой даже новой свободной теме, посвященной самому мне, смотрю очень даже понравилось этим четверым ребяткам, голосующим по два раза, а то и три..
Жаль конечно что ее выкинули с глаз долой..
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