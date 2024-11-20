Отправлено: - 17:40

abaika95:

Ну вот о чем я и говорю Даже аргументировать не надо

Цитата:Да уж, наверное всем тяжко будет, как же без совести, чести и чувств жить то, ещё и реки направления течения поменяют? Не зря же пропаганда, думающим и не думающим людям постоянно твердит - Россия отдельная цивилизация и там проживает богом избранный народ и даже сам Бог ими управляет! Однако, кажется, что Бог про них забыл в последние годы