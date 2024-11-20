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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 17:34
Цитата:
Когда умрет последний чистый русский славянского происхождения
Таджики,чеченцы и метисы живущие в России этого даже не заметят))
Кто-нибудь заметил как умер последний этнический римлянин? Немцам, сирийцам и арабам которые стали современными итальянцами было как то пофиг)
Skeptic:
Когда умрёт последний русский,
Когда умрёт последний русский,
Когда умрет последний чистый русский славянского происхождения
Таджики,чеченцы и метисы живущие в России этого даже не заметят))
Кто-нибудь заметил как умер последний этнический римлянин? Немцам, сирийцам и арабам которые стали современными итальянцами было как то пофиг)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17057
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 17:37
Цитата:
Мир один для всех
Если у вас есть какой-то отдельный русский мир значит вы не на этой планете живёте
таноми52:
Пока существуют русские, русский мир тоже существует
Пока существуют русские, русский мир тоже существует
Мир один для всех
Если у вас есть какой-то отдельный русский мир значит вы не на этой планете живёте
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 17:40
Цитата:
Да уж, наверное всем тяжко будет, как же без совести, чести и чувств жить то, ещё и реки направления течения поменяют? Не зря же пропаганда, думающим и не думающим людям постоянно твердит - Россия отдельная цивилизация и там проживает богом избранный народ и даже сам Бог ими управляет! Однако, кажется, что Бог про них забыл в последние годы .
abaika95:
Ну вот о чем я и говорю Даже аргументировать не надо
Ну вот о чем я и говорю Даже аргументировать не надо
Да уж, наверное всем тяжко будет, как же без совести, чести и чувств жить то, ещё и реки направления течения поменяют? Не зря же пропаганда, думающим и не думающим людям постоянно твердит - Россия отдельная цивилизация и там проживает богом избранный народ и даже сам Бог ими управляет! Однако, кажется, что Бог про них забыл в последние годы .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:08
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:10
Цитата:
Согласен, ни один нормальный человек такого не скажет.
Карачун:
В данном случае для меня как гипотетического источника подобное высказывание не допустимо
В данном случае для меня как гипотетического источника подобное высказывание не допустимо
Согласен, ни один нормальный человек такого не скажет.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:14
Цитата:
Не, нету. Законом предусмотрено наказание за распространение ЗАВЕДОМО ложных сведений. Насколько мне известно, ЛГБТ сообщество никому не давало разрешения мочить русских.
Карачун:
Если у вас есть индивидуальные пожелания по цензурированию сверх норм законов РК.
Если у вас есть индивидуальные пожелания по цензурированию сверх норм законов РК.
Не, нету. Законом предусмотрено наказание за распространение ЗАВЕДОМО ложных сведений. Насколько мне известно, ЛГБТ сообщество никому не давало разрешения мочить русских.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:21
Цитата:
Твой пьяный бред даже некоторым понравился, встали на твою сторону. Жги дальше.
111:
Прикол, по пьяни сказал под утро всего один коммент, про геев, и успокоится не могут..
Прикол, по пьяни сказал под утро всего один коммент, про геев, и успокоится не могут..
Твой пьяный бред даже некоторым понравился, встали на твою сторону. Жги дальше.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6289
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:30
Наверное чего то знают, правительство Казахстана рекомендовало всем гражданам Казахстана покинуть Украину.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:31
Офигеть, Шторма полетели в Курск, Атакамсы в Брянск.
Все таки это не фейк от гее., ой, от ЛГБТ Сообщества?
Ну хоть что то новое, а то как то скушновато стало..
Все таки это не фейк от гее., ой, от ЛГБТ Сообщества?
Ну хоть что то новое, а то как то скушновато стало..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4109
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:32
Цитата:
Бла-бла-бла!
abaika95:
Мир один для всех Если у вас есть какой-то отдельный русский мир значит вы не на этой планете живёте
Мир один для всех Если у вас есть какой-то отдельный русский мир значит вы не на этой планете живёте
Бла-бла-бла!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:33
Цитата:
А чего бояться, что Путин может сделать?
У него давно красные линии стали какими то коричневыми..
saba:
Наверное чего то знают, правительство Казахстана рекомендовало всем гражданам Казахстана покинуть Украину.
Наверное чего то знают, правительство Казахстана рекомендовало всем гражданам Казахстана покинуть Украину.
А чего бояться, что Путин может сделать?
У него давно красные линии стали какими то коричневыми..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:37
Цитата:
ничего удивительного, ещё с утра в новостях -
посольство США в Украине закрылось.
saba:
Наверное чего то знают,
Наверное чего то знают,
ничего удивительного, ещё с утра в новостях -
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 19:39
Цитата:
Ну судя по открытой даже новой свободной теме, посвященной самому мне, смотрю очень даже понравилось этим четверым ребяткам, голосующим по два раза, а то и три..
Жаль конечно что ее выкинули с глаз долой..
maxsaf:
Твой пьяный бред даже некоторым понравился,
Твой пьяный бред даже некоторым понравился,
Ну судя по открытой даже новой свободной теме, посвященной самому мне, смотрю очень даже понравилось этим четверым ребяткам, голосующим по два раза, а то и три..
Жаль конечно что ее выкинули с глаз долой..
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