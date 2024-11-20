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≡ Для чего Казахстан берет взаймы 270 миллиардов, ответил глава Минфина
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50536
Для чего Казахстан берет взаймы 270 миллиардов, ответил глава Минфина
Отправлено: 20.11.24 - 17:40
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У министра финансов Мади Такиева спросили, зачем Казахстану потребовалось брать заем еще на 270 миллиардов. На уточняющий вопрос о дефиците средств в бюджете глава Минфина коротко добавил, что "у нас все хватает".
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
453
Re: Для чего Казахстан берет взаймы 270 миллиардов, ответил...
Отправлено: 20.11.24 - 17:40
#1
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Ответ: У нас хватает, не означает, что все в гос-ве хорошо! Поживем увидим!
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
645
Re: Для чего Казахстан берет взаймы 270 миллиардов, ответил...
Отправлено: 20.11.24 - 18:40
#2
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кабы все хватало, то не брали бы даже льготный кредит. Каким бы он ни был льготным-отдавать все равно придется больше чем взяли. Темнит министр.
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