сейчас получается в мире только две самые ущемленные и обиженые нации на земле по их же мнению
одна нация страдает всю историю но по странному стечению обстоятельств раз за разом начинает войны и расширяет свою территорию, захватили банковский сектор западного мира, сми и голливуд а у другой нации самая большая территория в мире
но их только и делают что обижают и третируют постоянно))
В начале полномасштабного вторжения в Украину бегали русский мир, денацификация, демилитаризация, ранее бегали на Берлин и.т.д. В настоящее время, даже на всяких ток-шоу очень редко так говорят. Ниже в видео женщина, на мой взгляд правильно говорит, куда приходит русский мир, начинается хаус, разруха, жертвы, в том числе и мирного населения.
Кто эта "россиянка", имя и звание? Я думала, какая-то конкретная жительница конкретного города Однако так хорошо подготовленные кадры, иллюстрирующие каждую её отшлифованную фразу, говорят об ангажированности, если не о конкретном задании пропаганда. Для думающих она не авторитет
Ваши вопросы редакции и сообществу Отправлено: 20.11.24 - 10:5 абайка;ни разу в пушкина, есенина или чайковского не плюнулони и есть реальный русский мир
Ты, когда грязно топчешься по "русскому миру" уточняешь, что ты не имел в виду Чайковского, Пушкина и т.д.? Как до ограниченных не доходит, что понятие "русский мир" такое глубокое, ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ, охватывающее тысячелетнюю историю русских, что трепать его, топтать его в связи с двух-трёхлетней новейшей историей, пусть и неблагоприятной для имиджа РФ, это уровень базарной бабы Нюры? Или 111-го. А ведь ты раньше претендовал на звание эрудированного интеллигентного человека!
saba: Я считаю" русский мир" это философско-идеологическая концепция направленная на оправдание нынешней агрессивной
"нынешней"? А как же Пушкин:"Там русский дух, там Русью пахнет"? Или это не русский мир? Абайка, н-мер, считает это русским миром Мир есть у каждого народа В моём понимании, н-р, казахский мир- это Абай, кюй, домбра, кокпар, Кыз-Куу, ковыльная степь и многое многое другое. Давай теперь, говоря о негативе в сегодняшней жизни Казахстана (изнасилования, убийства, ограбления и пр.) я постоянно буду трепать это понятие - казахский мир. Вам понравится? Когда-то Макса оскорбило обращение "хохол", была дискуссия,большинство признало, что это действительно негатив по отношению к украинцам. Меня, на 75% русскую (на 25% украинку) глубоко оскорбляет,когда поносят русский мир, совершенно не имея понятия, что это такое
Когда умрёт последний русский, Все реки повернутся вспять. Исчезнет совесть, честь и чувства, И звёздам больше не сиять. Когда умрёт последний русский, Когда исчезнет русский дух, На всей планете станет пусто И Мир бесцветным станет вдруг. Не станет русского балета, Пожухнут русские поля, И гениального поэта Не явит русская земля. Затихнут звуки балалаек, Гармошек, дудок, бубенцов, Не станет русских сказок, баек, Ни песен дедов и отцов. Не защитит солдат российский Чужую слабую страну, И впишет Ад в живущих списки: Иуд, чертей и Сатану. Когда последний русский встанет На край могилы уходя, Земля Землёй быть перестанет И Бог заплачет, как дитя. Но умирая, на излёте, Он заорёт вдруг в пустоту: -Да хрен вам, бесы! Не дождётесь! Я всех чертей переживу! Пусть знает мир– Бог не заплачет, И не иссякнет русский род, Бог любит Русь, а это значит – Последний русский не умрёт. И злыдней помыслам не сбыться, Не повернуться рекам вспять, Хоть перекосятся их лица – Русь в пыль забвенья не втоптать. Россия раны все залечит, Сто раз пройдёт и Крым и рым, Пусть знают все, что Русский - вечен И Русский Дух – неистребим!
Говорит принёс хаос, разруху и жертвы мирного населения Украины, эти трагические события имеют реальные последствия, которые невозможно оправдать идеологическими аргументами, лозунгами и.т.д.
Война всегда приносит бедствия, и каждое человеческое страдание это трагедия, к сожалению ничего нельзя исправить. Жертвы среди мирного населения это не просто статистика, это жизни людей, которые не вернуть. При этом думающим и не думающим людям важно понимать, что любые оправдания войны, как бы они ни преподносились, не могут нивелировать (сглаживать, делать незначительными) ужасы и причинённые боли.
Как выше отметил, про русский мир, пропаганда более активно начала говорить и трубить во все колокола, в начале вторжения в Украину, сейчас вообще редко говорят. Тогда лозунгов было много: Киев за три дня, Украину за 10 дней денафицируем, демилитаризируем, покажем Кузькину мать и.т.д. Преследовались цели мобилизовать людей на коллективные действия, создание единства, позволяя им чувствовать себя необходимыми для большого дела. Про идентичность и единство не говорю, разный контингент был.
Далее, всё пошло не по плану, война затянулась, патриотические чувства усилить не получилось, в основном воюют за деньги по контрактам, но и срочников призывают. Одну мобилизацию провели, часть народа побежала за пределы РФ, вторую опасаются проводить. Обе стороны конфликта истощаются, нужны постоянно людские ресурсы, вооружение и.т.д. В настоящее время обоим сторонам нужна передышка, опять же, несмотря на это, каждая сторона преследует свои цели. Россияне хотят освободить Курскую область и продвигаться далее, украинцы оборонят эту и свои территории. При этом никто не знает, что будет после инаугурации Д.Трампа. который непредсказуем.
таноми52: Ты, когда грязно топчешься по "русскому миру" уточняешь, что ты не имел в виду Чайковского, Пушкина и т.д.?
Я топчусь по нацистской политической доктрине русского мира по расширению жизненного пространства куда вы и ваши пропагандоны задним числом записывают Пушкина и толстого например хотя толстой и Пушкин в этом не виноваты
Цитата:
таноми52: Как до ограниченных не доходит, что понятие "русский мир" такое глубокое, ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ, охватывающее тысячелетнюю историю русских,
Нет Всё херня Русский мир сейчас у идеологов кремля это там где живут русские значит это русская земля по их больной логике Абсолютно нацистская имперская доктрина Цитата:
Skeptic: Когда умрёт последний русский, Все реки повернутся вспять. Исчезнет совесть, честь и чувства,
Ну вот о чем я и говорю Даже аргументировать не надо
Переделай тут русский на Германец например и запусти гимном гитлерюгенда никто не заметит даже разницы с гимнами и песнями гитлеровских холуев Тьфу на вас
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