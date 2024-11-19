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Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на тонирование авто в Казахстане
Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на тонирование авто в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50536
Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на тонирование авто в Казахстане
Отправлено: 19.11.24 - 15:21
В МВД запрет на тонирование передних стёкол авто всё ещё не сняли. Но если это произойдет, то за право затемнять боковые стёкла водителям придётся платить около 400 тысяч тенге в год. Об этом рассказал мажилисмен Олжас Куспеков.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6796
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 19.11.24 - 15:21
Цитата//Ежегодная оплата подписки на тонировку может приносить в республиканский бюджет около 1 трлн тенге//
Бизнесмены - ХРЕНОВЫ.
А, где же ваша так называемая БЕЗОПАСНОСТЬ - на это педалили же, когда запрещали тонировку передних боковых.
Тогда и "Сергек" и платные дороги и пресловутая "средняя" скорость - это ни какая не безопасность, а элементарное наполнение бюджета.
Кстати: - отмена субсидии фермерам это тоже обнищание бюджета.
Но, в то же время из Нацфонда берут деньги на какие то архивные нужды, по подшивку папок и притом не миллионы, а МИЛЛИАРДЫ.
Бизнесмены - ХРЕНОВЫ.
А, где же ваша так называемая БЕЗОПАСНОСТЬ - на это педалили же, когда запрещали тонировку передних боковых.
Тогда и "Сергек" и платные дороги и пресловутая "средняя" скорость - это ни какая не безопасность, а элементарное наполнение бюджета.
Кстати: - отмена субсидии фермерам это тоже обнищание бюджета.
Но, в то же время из Нацфонда берут деньги на какие то архивные нужды, по подшивку папок и притом не миллионы, а МИЛЛИАРДЫ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15632
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 19.11.24 - 15:48
Цитата:
Вы однозначно можете себе это позволить в лёгкую. Ну а почему нет? Если человек способен хорошо заробатывать то он может себе позволить разные ништяки. Ну остальные пусть катаются без тонировки на мопедах. Хотя вроде их тоже там начали притеснять. Вроде начали запрещать. Но и правильно холопы должны пешком ходить. Не фиг жировать на мопедах)
ACROS:
Бизнесмены - ХРЕНОВЫ.
Бизнесмены - ХРЕНОВЫ.
Вы однозначно можете себе это позволить в лёгкую. Ну а почему нет? Если человек способен хорошо заробатывать то он может себе позволить разные ништяки. Ну остальные пусть катаются без тонировки на мопедах. Хотя вроде их тоже там начали притеснять. Вроде начали запрещать. Но и правильно холопы должны пешком ходить. Не фиг жировать на мопедах)
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42276
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 19.11.24 - 16:23
Цитата:
Государство тут как тут, хоть Орган любой поставь на машину, заплати и пофиг.
Это так в копилке денег нет что ли совсем?
ACROS:
А, где же ваша так называемая БЕЗОПАСНОСТЬ
А, где же ваша так называемая БЕЗОПАСНОСТЬ
Государство тут как тут, хоть Орган любой поставь на машину, заплати и пофиг.
Это так в копилке денег нет что ли совсем?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 453
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 19.11.24 - 19:51
Давно вам всем дали понять: За ваши деньги для вас любой каприз! Платите деньги в казну и вы почувствуете себя свободным от денег! Красиво жить не запретишь! С тонированными стеклами вас будут останавливать, поскольку деньги на тонирование стекол вы нашли, то найдете деньги и на штраф! У кого шикарные номера на авто, то у гос-ва есть повод наложить штрафные санкции на понторезов! Причем никого искать не надо, вот вам шикарный номер, вот вам тонировка и все, оплатите штраф. А почему бы и нет! Ведь не зря, пролетарии обворовывают тех, у кого есть особняки. Ведь их так легко найти! Поэтому у кого есть деньги, то обязательно нужно "помогать" пополнять бюджет! Без понторезов, гос-во не выживет израсходовав на утопленников, погорельцев и прочая.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1695
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 19.11.24 - 23:35
....хорошо что у меня лисяпед аляктрический не за что платить ненадо,а нет только за зарядку плачу...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6288
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 20.11.24 - 10:06
Цитата:
Стукнет Вам что нибудь в голову, захотите доп аккумулятор поставить, сначала будет низзя, а потом за деньги разрешат, бюджет то пополнять надо
родом из Шанхая2022:
платить ненадо,а нет
платить ненадо,а нет
Стукнет Вам что нибудь в голову, захотите доп аккумулятор поставить, сначала будет низзя, а потом за деньги разрешат, бюджет то пополнять надо
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 20.11.24 - 16:39
Бл...ть , но почему за деньги становится возможным все???? А потом - не заметил подъезжающего сбоку, несколько трупов или инвалид- а у него БЫЛО разрешение на тонировку.... Как индульгенция....
Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...
Отправлено: 20.11.24 - 16:40
Перед законом все равны ( по Конституции) , а кто с деньгами- тот ровнее что ли?????
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