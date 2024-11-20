Отправлено: - 17:30

таноми52:

Ты, когда грязно топчешься по "русскому миру" уточняешь, что ты не имел в виду Чайковского, Пушкина и т.д.?

таноми52:

Как до ограниченных не доходит, что понятие "русский мир" такое глубокое, ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ, охватывающее тысячелетнюю историю русских,

Skeptic:

Когда умрёт последний русский, Все реки повернутся вспять. Исчезнет совесть, честь и чувства,

Цитата:Я топчусь по нацистской политической доктрине русского мира по расширению жизненного пространства куда вы и ваши пропагандоны задним числом записывают Пушкина и толстого например хотя толстой и Пушкин в этом не виноватыЦитата:НетВсё херняРусский мир сейчас у идеологов кремля это там где живут русские значит это русская земля по их больной логикеАбсолютно нацистская имперская доктрина Цитата:Ну вот о чем я и говорюДаже аргументировать не надоПеределай тут русский на Германец например и запусти гимном гитлерюгенда никто не заметит даже разницы с гимнами и песнями гитлеровских холуевТьфу на вас