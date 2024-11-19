Re: Около 400 тысяч тенге в год может стоить разрешение на...

Отправлено: - 19:51

Давно вам всем дали понять: За ваши деньги для вас любой каприз! Платите деньги в казну и вы почувствуете себя свободным от денег! Красиво жить не запретишь! С тонированными стеклами вас будут останавливать, поскольку деньги на тонирование стекол вы нашли, то найдете деньги и на штраф! У кого шикарные номера на авто, то у гос-ва есть повод наложить штрафные санкции на понторезов! Причем никого искать не надо, вот вам шикарный номер, вот вам тонировка и все, оплатите штраф. А почему бы и нет! Ведь не зря, пролетарии обворовывают тех, у кого есть особняки. Ведь их так легко найти! Поэтому у кого есть деньги, то обязательно нужно "помогать" пополнять бюджет! Без понторезов, гос-во не выживет израсходовав на утопленников, погорельцев и прочая.