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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17054
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 11:12
#14131
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сейчас получается в мире только две самые ущемленные и обиженые нации на земле по их же мнению

одна нация страдает всю историю но по странному стечению обстоятельств раз за разом начинает войны и расширяет свою территорию, захватили банковский сектор западного мира, сми и голливуд
а у другой нации самая большая территория в мире

но их только и делают что обижают и третируют постоянно))
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6017
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 12:28
#14132
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Цитата:
abaika95:
так и с русским миром сейчас


В начале полномасштабного вторжения в Украину бегали русский мир, денацификация, демилитаризация, ранее бегали на Берлин и.т.д. В настоящее время, даже на всяких ток-шоу очень редко так говорят. Ниже в видео женщина, на мой взгляд правильно говорит, куда приходит русский мир, начинается хаус, разруха, жертвы, в том числе и мирного населения.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42276
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 12:49
#14133
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Цитата:
Kairat stayer:
Подробнее здесь:

Прикольно то она говорит про русский мир
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 15:03
#14134
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Цитата:
Kairat stayer:
Подробнее здесь


Кто эта "россиянка", имя и звание?
Я думала, какая-то конкретная жительница конкретного города
Однако так хорошо подготовленные кадры, иллюстрирующие каждую её отшлифованную фразу, говорят об ангажированности, если не о конкретном задании пропаганда.
Для думающих она не авторитет
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 15:22
#14135
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Ваши вопросы редакции и сообществу Отправлено: 20.11.24 - 10:5
абайка;ни разу в пушкина, есенина или чайковского не плюнулони и есть реальный русский мир

Ты, когда грязно топчешься по "русскому миру" уточняешь, что ты не имел в виду Чайковского, Пушкина и т.д.?
Как до ограниченных не доходит, что понятие "русский мир" такое глубокое, ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ, охватывающее тысячелетнюю историю русских, что трепать его, топтать его в связи с двух-трёхлетней новейшей историей, пусть и неблагоприятной для имиджа РФ, это уровень базарной бабы Нюры? Или 111-го.
А ведь ты раньше претендовал на звание эрудированного интеллигентного человека!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6796
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 15:40
#14136
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Цитата:
maxsaf:
полюбуйтесь, ещё один.


Что то много "непонятливых" - тогда в таких случаях, обычно, говорят: - "...не от мира сего..."- это не про "непонятливых".

Цитата:
abaika95:
геиии


С этого места поподробней: - под этим ТОЛЕРАНТНЫМ словом понимается - .."свободный" западный мир ?? Я правильно понимаю ??
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42276
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 15:42
#14137
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 15:42
#14138
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saba: Я считаю" русский мир" это философско-идеологическая концепция направленная на оправдание нынешней агрессивной

"нынешней"?
А как же Пушкин:"Там русский дух, там Русью пахнет"?
Или это не русский мир? Абайка, н-мер, считает это русским миром
Мир есть у каждого народа
В моём понимании, н-р, казахский мир- это Абай, кюй, домбра, кокпар, Кыз-Куу, ковыльная степь и многое многое другое.
Давай теперь, говоря о негативе в сегодняшней жизни Казахстана (изнасилования, убийства, ограбления и пр.) я постоянно буду трепать это понятие - казахский мир. Вам понравится?
Когда-то Макса оскорбило обращение "хохол", была дискуссия,большинство признало, что это действительно негатив по отношению к украинцам.
Меня, на 75% русскую (на 25% украинку) глубоко оскорбляет,когда поносят русский мир, совершенно не имея понятия, что это такое
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 15:49
#14139
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saba: Пройдут годы, Россия снова станет миролюбивой, нужда в " русском мире" отпадет и он исчезнет, а русский народ останется! Так что знак равенства я бы тут ставить не стал

Бред!
Пока существуют русские, русский мир тоже существует. И не какая-то там "философско-идеологическая концепция", которые придумали и обосновали учёные-идеологи, а моя реальность
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4108
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 15:55
#14140
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