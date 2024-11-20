сейчас получается в мире только две самые ущемленные и обиженые нации на земле по их же мнению
одна нация страдает всю историю но по странному стечению обстоятельств раз за разом начинает войны и расширяет свою территорию, захватили банковский сектор западного мира, сми и голливуд а у другой нации самая большая территория в мире
но их только и делают что обижают и третируют постоянно))
В начале полномасштабного вторжения в Украину бегали русский мир, денацификация, демилитаризация, ранее бегали на Берлин и.т.д. В настоящее время, даже на всяких ток-шоу очень редко так говорят. Ниже в видео женщина, на мой взгляд правильно говорит, куда приходит русский мир, начинается хаус, разруха, жертвы, в том числе и мирного населения.
Кто эта "россиянка", имя и звание? Я думала, какая-то конкретная жительница конкретного города Однако так хорошо подготовленные кадры, иллюстрирующие каждую её отшлифованную фразу, говорят об ангажированности, если не о конкретном задании пропаганда. Для думающих она не авторитет
Ваши вопросы редакции и сообществу Отправлено: 20.11.24 - 10:5 абайка;ни разу в пушкина, есенина или чайковского не плюнулони и есть реальный русский мир
Ты, когда грязно топчешься по "русскому миру" уточняешь, что ты не имел в виду Чайковского, Пушкина и т.д.? Как до ограниченных не доходит, что понятие "русский мир" такое глубокое, ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЕ, охватывающее тысячелетнюю историю русских, что трепать его, топтать его в связи с двух-трёхлетней новейшей историей, пусть и неблагоприятной для имиджа РФ, это уровень базарной бабы Нюры? Или 111-го. А ведь ты раньше претендовал на звание эрудированного интеллигентного человека!
saba: Я считаю" русский мир" это философско-идеологическая концепция направленная на оправдание нынешней агрессивной
"нынешней"? А как же Пушкин:"Там русский дух, там Русью пахнет"? Или это не русский мир? Абайка, н-мер, считает это русским миром Мир есть у каждого народа В моём понимании, н-р, казахский мир- это Абай, кюй, домбра, кокпар, Кыз-Куу, ковыльная степь и многое многое другое. Давай теперь, говоря о негативе в сегодняшней жизни Казахстана (изнасилования, убийства, ограбления и пр.) я постоянно буду трепать это понятие - казахский мир. Вам понравится? Когда-то Макса оскорбило обращение "хохол", была дискуссия,большинство признало, что это действительно негатив по отношению к украинцам. Меня, на 75% русскую (на 25% украинку) глубоко оскорбляет,когда поносят русский мир, совершенно не имея понятия, что это такое
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