Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 15:42

saba: Я считаю" русский мир" это философско-идеологическая концепция направленная на оправдание нынешней агрессивной



"нынешней"?

А как же Пушкин:"Там русский дух, там Русью пахнет"?

Или это не русский мир? Абайка, н-мер, считает это русским миром

Мир есть у каждого народа

В моём понимании, н-р, казахский мир- это Абай, кюй, домбра, кокпар, Кыз-Куу, ковыльная степь и многое многое другое.

Давай теперь, говоря о негативе в сегодняшней жизни Казахстана (изнасилования, убийства, ограбления и пр.) я постоянно буду трепать это понятие - казахский мир. Вам понравится?

Когда-то Макса оскорбило обращение "хохол", была дискуссия,большинство признало, что это действительно негатив по отношению к украинцам.

Меня, на 75% русскую (на 25% украинку) глубоко оскорбляет,когда поносят русский мир, совершенно не имея понятия, что это такое