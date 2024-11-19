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≡ Окончательное решение по единому часовому поясу в Казахстане приняли на заседании правительства
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50535
Окончательное решение по единому часовому поясу в Казахстане приняли на заседании правительства
Отправлено: 19.11.24 - 19:13
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Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что правительство поддерживает действующий единый часовой пояс в Казахстане. Он поручил более понятно объяснить казахстанцам преимущество перехода на единый часовой пояс.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17054
Re: Окончательное решение по единому часовому поясу в Казахстане...
Отправлено: 19.11.24 - 19:13
#1
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Окончательное решение бла-бла-бла
У вас столица тоже Нурсултаном называлась якобы окончательно
Год прошел или полтора не помню уже и она снова Астана

Так и со временем будет.
Правительство Бектенова умышлено подставляют под удар бессмысленной возни с половиной страны.
Если раньше одна не опасная Ведлер бузила то теперь ВКО, Алматы и часть центра возмущается
Что мешало оставить два пояса?
Не может восток страны жить по времени запада
Почему Костанайский активист Каримов в ноябре 2023 года зачем-то запустил петицию о едином времени для всей страны и его поддержала Ведлер и Абиль? Как это связано с их поездкой в Астану до этого?

Вопросов вагон))
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1817
Re: Окончательное решение по единому часовому поясу в Казахстане...
Отправлено: 19.11.24 - 19:23
#2
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"Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию"
...
Правильно!
Так и разъясняйте:
- Люди, вы тупые! Никак не хотите понять, что нам, чиновникам, удобно работать в одном часовом поясе по всей стране!
А то, что западная половина страны вынуждена жить по времени восточной половины и просыпаться на час-два раньше положенного природой, и тем самым гробить своё здоровье - мелочи по сравнению с комфортом для чиновников.
...
Люди у нас понятливые. :-) Согласятся.
Ведь это - единственное логичное объяснение чиновничьего отношения к здравому смыслу.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1539
Re: Окончательное решение по единому часовому поясу в Казахстане...
Отправлено: 19.11.24 - 21:34
#3
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министерским долбоящерам не понять одну простую суть, что в ВКО время другое. одним словом, бестолочи
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2122
Re: Окончательное решение по единому часовому поясу в Казахстане...
Отправлено: 20.11.24 - 13:55
#4
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Почему редакция НГ активно вместе с Ольга ВЕДЛЕР.боролись за перевод времени..с пеной у рта доказывали вместе с диванными экспертами что старое время негативно влияет на здоровье людей, провоцируют болезни. Как Свидетели Иеговы тут убеждали что решение Ольги Ведлер эталоном своих убеждений.
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