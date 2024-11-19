Re: Окончательное решение по единому часовому поясу в Казахстане...

Отправлено: - 19:13

Окончательное решение бла-бла-бла

У вас столица тоже Нурсултаном называлась якобы окончательно

Год прошел или полтора не помню уже и она снова Астана



Так и со временем будет.

Правительство Бектенова умышлено подставляют под удар бессмысленной возни с половиной страны.

Если раньше одна не опасная Ведлер бузила то теперь ВКО, Алматы и часть центра возмущается

Что мешало оставить два пояса?

Не может восток страны жить по времени запада

Почему Костанайский активист Каримов в ноябре 2023 года зачем-то запустил петицию о едином времени для всей страны и его поддержала Ведлер и Абиль? Как это связано с их поездкой в Астану до этого?



Вопросов вагон))