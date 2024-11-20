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≡ Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50535
Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
Отправлено: 20.11.24 - 10:48
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В Министерстве науки и высшего образования рассказали о проводимой работе по восстановлению национальных пород собак. Сейчас выполняется государственная программа по изучению генофонда национальной породы тобет и методов его криоконсервации.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24977
Re: Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
Отправлено: 20.11.24 - 10:48
#1
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Цитата:
генофонда национальной казахской породы собак тобет


Откуда у собаки национальность появилась?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17054
Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
Отправлено: 20.11.24 - 10:58
#2
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Цитата:
maxsaf:
Откуда у собаки национальность появилась?

надо у русской борзой спросить)
она расскажет
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24977
Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
Отправлено: 20.11.24 - 11:11
#3
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Цитата:
abaika95:
надо у русской борзой спросить)

Она так названа по названию ареала обитания - Русь. И насколько мне известно, ее не зовут русской национальной собакой.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17054
Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
Отправлено: 20.11.24 - 11:23
#4
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Цитата:
maxsaf:
Она так названа по названию ареала обитания - Русь.

а московская сторожевая только в москве обитала по всей видимости))
Цитата:
maxsaf:
И насколько мне известно, ее не зовут русской национальной собакой.

ее нет
а всю категорию их да

Русская гончая,Русская псовая борзая,Русская салонная собака (самая важная только в салонах обитала)Русская цветная болонка,Русский охотничий спаниель,Русский той,Русско-европейская лайка(эту иноагеном наверно объявят)

[Исправлено: abaika95, 20.11.2024 - 12:24]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24977
Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
Отправлено: 20.11.24 - 11:24
#5
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Цитата:
abaika95:
а всю категорию их да

Пруф в студию
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24977
Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
Отправлено: 20.11.24 - 11:25
#6
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Цитата:
abaika95:
а московская

Это не национальность. Тут вопросов нет.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17054
Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
Отправлено: 20.11.24 - 11:42
#7
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Цитата:
maxsaf:
Пруф в студию

а ты не видишь что они все русскими названы? их вывели в россии часть вообще в 20 веке а не на руси
или русский это не национальность? Цитата:
maxsaf:
Это не национальность. Тут вопросов нет.

ареал обитания по твоей логике
да пониманием)
между тверской и Пречистенкой бегала)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3637
Генофонд породы тобет изучают казахстанские ученые
Отправлено: 20.11.24 - 12:55
#8
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Вопрос - чем тобет отличается от среднеазиатской овчарки? Ответ - ничем, ибо это одна и та же собака.

[Исправлено: юля елиссева, 20.11.2024 - 13:57]
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