Отправлено: - 11:42

maxsaf:

Пруф в студию

maxsaf:

Это не национальность. Тут вопросов нет.

Цитата:а ты не видишь что они все русскими названы? их вывели в россии часть вообще в 20 веке а не на русиили русский это не национальность? Цитата:ареал обитания по твоей логикеда пониманием)между тверской и Пречистенкой бегала)