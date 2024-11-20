Отправлено: - 11:23

maxsaf:

Она так названа по названию ареала обитания - Русь.

maxsaf:

И насколько мне известно, ее не зовут русской национальной собакой.

[Исправлено: abaika95, 20.11.2024 - 12:24]

Цитата:а московская сторожевая только в москве обитала по всей видимости))Цитата:ее нета всю категорию их даРусская гончая,Русская псовая борзая,Русская салонная собака (самая важная только в салонах обитала)Русская цветная болонка,Русский охотничий спаниель,Русский той,Русско-европейская лайка(эту иноагеном наверно объявят)