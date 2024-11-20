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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 09:50
Цитата:
Я читал вопросы редакции. Нарушений действующего законодательства действительно нет. Вне правового поля что можно а что нельзя определяет для себя каждый индивид самостоятельно. Редакция здесь насколько это возможно в наших условиях максимально демократичная. Если у вас есть индивидуальные пожелания по цензурированию сверх норм законов РК...то наверное нужно обратить внимание на иные "трындежные" площадки, где они имеются.
В данном случае для меня как гипотетического источника подобное высказывание не допустимо но не более того.
maxsaf:
Как не странно, да. Не понятно. Почитайте "вопросы редакции"
Как не странно, да. Не понятно. Почитайте "вопросы редакции"
Я читал вопросы редакции. Нарушений действующего законодательства действительно нет. Вне правового поля что можно а что нельзя определяет для себя каждый индивид самостоятельно. Редакция здесь насколько это возможно в наших условиях максимально демократичная. Если у вас есть индивидуальные пожелания по цензурированию сверх норм законов РК...то наверное нужно обратить внимание на иные "трындежные" площадки, где они имеются.
В данном случае для меня как гипотетического источника подобное высказывание не допустимо но не более того.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 09:50
А ведь главное ты даже обосновать внятно не можешь (а может и не пытаешься)
Что тебя так там оскорбило))
Причем везде трындишь что ты этнический украинец живущий в стране где нацистов в парламенте пестуют
Кажись Макс именно за геев обиделся))
Что тебя так там оскорбило))
Причем везде трындишь что ты этнический украинец живущий в стране где нацистов в парламенте пестуют
Кажись Макс именно за геев обиделся))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 09:59
111 совет тебе
Ты следующий раз не пиши так грубо-геи
Пиши ЛГБТ+сообщество разрешило бить по русским в радиусе 400 км)
Вишь Макс как нервничает
Ты следующий раз не пиши так грубо-геи
Пиши ЛГБТ+сообщество разрешило бить по русским в радиусе 400 км)
Вишь Макс как нервничает
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:02
Цитата:
В общем не нашел я новостей о конкуренции. Итер еще даже не собрали, японцы там что-то только к 30-му году свой исследовательский реактор планируют. И про выход более 2х процентов опять же не сообщается. Вероятно плохо искал
maxsaf:
Новости читайте, они давно уже достаточно обнадеживающие.
Новости читайте, они давно уже достаточно обнадеживающие.
В общем не нашел я новостей о конкуренции. Итер еще даже не собрали, японцы там что-то только к 30-му году свой исследовательский реактор планируют. И про выход более 2х процентов опять же не сообщается. Вероятно плохо искал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:04
Цитата:
Если бы было, я бы не просил удалить. Я бы просил посадить.
Карачун:
Нарушений действующего законодательства действительно нет.
Нарушений действующего законодательства действительно нет.
Если бы было, я бы не просил удалить. Я бы просил посадить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:06
Цитата:
Для этого в Казахстан бы пришлось прилетать))
А ты жадный)
За копеечку удушишься
maxsaf:
Я бы просил посадить.
Я бы просил посадить.
Для этого в Казахстан бы пришлось прилетать))
А ты жадный)
За копеечку удушишься
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:07
Макс чё там с Аргентиной ямайкой то?
В одну корзину напихали что даже с поля удалили))
В одну корзину напихали что даже с поля удалили))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:10
Цитата:
Нормально, редактор разрешил, терпи теперь
111:
Как то низковато.. Переименовать слова американских чиновников против казахов, очевидно это фейк, тут даже новорожденный это скажет..
Как то низковато.. Переименовать слова американских чиновников против казахов, очевидно это фейк, тут даже новорожденный это скажет..
Нормально, редактор разрешил, терпи теперь
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:10
Так ладно
Пойду отчитаюсь
Товарищу главному по просмотру интернета
Скажу товарищ главный ваше задание выполнено
Операция "геи" успешно проведена
Все геи или те кто обиделся про упоминание геев на форуме НГ выявлены в количестве одной штуки
Прошу мне и руководителю отдела троллинга 111 дать медали
Лучше шоколадные))
Детям отдадим
Пойду отчитаюсь
Товарищу главному по просмотру интернета
Скажу товарищ главный ваше задание выполнено
Операция "геи" успешно проведена
Все геи или те кто обиделся про упоминание геев на форуме НГ выявлены в количестве одной штуки
Прошу мне и руководителю отдела троллинга 111 дать медали
Лучше шоколадные))
Детям отдадим
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:12
Цитата:
Всё отлично, все понятно, все встало на свои места, кому надо - тот понял
abaika95:
Макс чё там с Аргентиной ямайкой то?
Макс чё там с Аргентиной ямайкой то?
Всё отлично, все понятно, все встало на свои места, кому надо - тот понял
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:15
Цитата:
Ну и стоило так позорится?)
Сказал бы просто что упоминание геев в данном контексте считаешь не уместным и всё
Нет ещё голосование запустил не к месту
Поняли мы всё про вас поняли))
maxsaf:
все встало на свои места, кому надо - тот понял
все встало на свои места, кому надо - тот понял
Ну и стоило так позорится?)
Сказал бы просто что упоминание геев в данном контексте считаешь не уместным и всё
Нет ещё голосование запустил не к месту
Поняли мы всё про вас поняли))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:20
Цитата:
Придется вам возглавить еще и отдел троллинга. Поскольку справляетесь куда как лучше
abaika95:
Сказал бы просто что упоминание геев в данном контексте считаешь не уместным и всё Нет ещё голосование запустил не к месту
Сказал бы просто что упоминание геев в данном контексте считаешь не уместным и всё Нет ещё голосование запустил не к месту
Придется вам возглавить еще и отдел троллинга. Поскольку справляетесь куда как лучше
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:48
Ух как классно то!
Жаль мне сегодня нужно быть до завтра паинькой..
Но и то, как зажглось у некоторых, меня даже впечатляет.
Не был на сайте, не был и тут на тебе, завел их..
Жаль мне сегодня нужно быть до завтра паинькой..
Но и то, как зажглось у некоторых, меня даже впечатляет.
Не был на сайте, не был и тут на тебе, завел их..
1
(Пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 11:08
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 11:08
Цитата:
-слушай Мойша но ты ведь не додал мне сдачу?
-ты хочешь сказать что я Мойша Давидович мошенник?
-ну по всей видимости раз сдачу мою затырил!
-ну вот оно, вот он типичный антисемитизм!!!
-причем тут антисемитизм ? мне вообще плевать кто ты, отдай сдачу!
-ах тебе еще и плевать кто я?? ну это уже нацизм
-сдачу отдай и катись ко всем чертям я даже не знал что ты еврей!!
-не знал что я еврей но обозвал мошенником? юдофоб!! юдофоб!!!
так и с русским миром сейчас
открыто оплёвывают "русский мир" это не является оскорблением русских?
Или надо какую-то конкретную фамилию в"русском мире" приводить?
Источник:
Или надо какую-то конкретную фамилию в"русском мире" приводить?
Источник:
-слушай Мойша но ты ведь не додал мне сдачу?
-ты хочешь сказать что я Мойша Давидович мошенник?
-ну по всей видимости раз сдачу мою затырил!
-ну вот оно, вот он типичный антисемитизм!!!
-причем тут антисемитизм ? мне вообще плевать кто ты, отдай сдачу!
-ах тебе еще и плевать кто я?? ну это уже нацизм
-сдачу отдай и катись ко всем чертям я даже не знал что ты еврей!!
-не знал что я еврей но обозвал мошенником? юдофоб!! юдофоб!!!
так и с русским миром сейчас
-
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