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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 09:50
#14116
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Цитата:
maxsaf:
Как не странно, да. Не понятно. Почитайте "вопросы редакции"

Я читал вопросы редакции. Нарушений действующего законодательства действительно нет. Вне правового поля что можно а что нельзя определяет для себя каждый индивид самостоятельно. Редакция здесь насколько это возможно в наших условиях максимально демократичная. Если у вас есть индивидуальные пожелания по цензурированию сверх норм законов РК...то наверное нужно обратить внимание на иные "трындежные" площадки, где они имеются.
В данном случае для меня как гипотетического источника подобное высказывание не допустимо но не более того.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 09:50
#14117
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А ведь главное ты даже обосновать внятно не можешь (а может и не пытаешься)
Что тебя так там оскорбило))

Причем везде трындишь что ты этнический украинец живущий в стране где нацистов в парламенте пестуют

Кажись Макс именно за геев обиделся))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 09:59
#14118
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111 совет тебе
Ты следующий раз не пиши так грубо-геи
Пиши ЛГБТ+сообщество разрешило бить по русским в радиусе 400 км)

Вишь Макс как нервничает
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:02
#14119
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Цитата:
maxsaf:
Новости читайте, они давно уже достаточно обнадеживающие.

В общем не нашел я новостей о конкуренции. Итер еще даже не собрали, японцы там что-то только к 30-му году свой исследовательский реактор планируют. И про выход более 2х процентов опять же не сообщается. Вероятно плохо искал
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:04
#14120
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Цитата:
Карачун:
Нарушений действующего законодательства действительно нет.

Если бы было, я бы не просил удалить. Я бы просил посадить.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:06
#14121
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Цитата:
maxsaf:
Я бы просил посадить.

Для этого в Казахстан бы пришлось прилетать))
А ты жадный)
За копеечку удушишься
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:07
#14122
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Макс чё там с Аргентиной ямайкой то?

В одну корзину напихали что даже с поля удалили))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:10
#14123
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Цитата:
111:
Как то низковато.. Переименовать слова американских чиновников против казахов, очевидно это фейк, тут даже новорожденный это скажет..

Нормально, редактор разрешил, терпи теперь
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:10
#14124
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Так ладно
Пойду отчитаюсь
Товарищу главному по просмотру интернета
Скажу товарищ главный ваше задание выполнено
Операция "геи" успешно проведена
Все геи или те кто обиделся про упоминание геев на форуме НГ выявлены в количестве одной штуки

Прошу мне и руководителю отдела троллинга 111 дать медали
Лучше шоколадные))
Детям отдадим
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24977
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:12
#14125
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Цитата:
abaika95:
Макс чё там с Аргентиной ямайкой то?

Всё отлично, все понятно, все встало на свои места, кому надо - тот понял ;-)
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:15
#14126
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Цитата:
maxsaf:
все встало на свои места, кому надо - тот понял

Ну и стоило так позорится?)
Сказал бы просто что упоминание геев в данном контексте считаешь не уместным и всё
Нет ещё голосование запустил не к месту
Поняли мы всё про вас поняли))
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
999
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:20
#14127
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Цитата:
abaika95:
Сказал бы просто что упоминание геев в данном контексте считаешь не уместным и всё Нет ещё голосование запустил не к месту

Придется вам возглавить еще и отдел троллинга. Поскольку справляетесь куда как лучше :lol:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 10:48
#14128
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Ух как классно то!
Жаль мне сегодня нужно быть до завтра паинькой..
Но и то, как зажглось у некоторых, меня даже впечатляет.
Не был на сайте, не был и тут на тебе, завел их..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42274
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 11:08
#14129
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17053
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.11.24 - 11:08
#14130
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Цитата:
открыто оплёвывают "русский мир" это не является оскорблением русских?
Или надо какую-то конкретную фамилию в"русском мире" приводить?

Источник:



-слушай Мойша но ты ведь не додал мне сдачу?
-ты хочешь сказать что я Мойша Давидович мошенник?
-ну по всей видимости раз сдачу мою затырил!
-ну вот оно, вот он типичный антисемитизм!!!
-причем тут антисемитизм ? мне вообще плевать кто ты, отдай сдачу!
-ах тебе еще и плевать кто я?? ну это уже нацизм
-сдачу отдай и катись ко всем чертям я даже не знал что ты еврей!!
-не знал что я еврей но обозвал мошенником? юдофоб!! юдофоб!!!

так и с русским миром сейчас
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