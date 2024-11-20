Отправлено: - 10:15

maxsaf:

все встало на свои места, кому надо - тот понял

Цитата:Ну и стоило так позорится?)Сказал бы просто что упоминание геев в данном контексте считаешь не уместным и всёНет ещё голосование запустил не к местуПоняли мы всё про вас поняли))